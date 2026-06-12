Points de vue Le voyage de l’existence, entre passage éphémère et quête de Dieu Rédigé par Abderrahmane Aknou | Vendredi 12 Juin 2026





L’être humain vit souvent comme s’il était installé définitivement sur cette Terre. Il construit, projette, accumule et se laisse absorber par les préoccupations du quotidien, oubliant très souvent que son existence est avant tout un passage. C’est ce que nous enseigne le Prophète (paix et salut sur lui) lorsqu’il dit, selon un hadith rapporté par Al-Bukhari : « Sois dans ce bas-monde comme si tu étais un étranger ou comme quelqu’un de passage. » Mais la réalité demeure immuable : nous sommes tous des voyageurs dans ce monde. Nous ne choisissons ni le moment de notre naissance ni celui de notre départ. La vie nous entraîne dans un mouvement continu que nul ne peut arrêter.



Le temps ressemble à une rivière qui ne cesse jamais de couler. Chaque jour qui passe nous rapproche inévitablement de notre destination finale. L’Homme peut ralentir ses activités, changer ses habitudes, modifier ses projets, mais il ne peut suspendre le cours du temps. De la même manière que la Terre poursuit sa rotation sans interruption, notre vie avance inexorablement vers son terme. Le Coran nous le rappelle avec force dans la sourate L’araignée, verset 57 : « Toute âme goûtera la mort. Ensuite c’est vers Nous que vous serez ramenés. »



Cependant, si l’être humain ne choisit pas le voyage lui-même, il possède encore une liberté essentielle : celle de l’orientation, du sens et de la direction. Toute existence est une marche, mais chacun(e) décide du chemin qu’il emprunte. Certains orientent leur cœur vers le Vrai, le Beau et le Bien. D’autres se laissent entraîner par l’oubli, l’illusion et l’éphémère. Ainsi, le véritable enjeu de la vie n’est pas seulement de voyager, mais de savoir vers quoi l’on dirige son âme.

Choisir la bonne direction est l’acte le plus important de toute une vie « Ô Homme ! Toi qui t’efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu Le rencontreras alors. » (Sourate 84, verset 6) Cette rencontre peut être celle de l’amour, de la paix et de la miséricorde, ou au contraire celle du regret et de l’éloignement. Tout dépend de la direction choisie durant le voyage terrestre.



Dans cette quête, l’intention occupe une place centrale. Lorsqu’un être humain oriente sa vie vers cette lumière divine, son existence change de sens. Les difficultés du chemin demeurent, mais elles ne sont plus vécues comme une errance vide et angoissante. Elles deviennent une étape vers une proximité plus grande avec Dieu, une source de paix intérieure et d’espérance.



À l’inverse, une vie sans direction spirituelle peut rapidement devenir une succession de fatigues et de désillusions. L’Homme risque alors de se perdre dans l’agitation du monde, oubliant la finalité de son existence.



Choisir la bonne direction est donc l’acte le plus important de toute une vie. Avant de chercher la réussite matérielle ou la reconnaissance des Hommes, chacun devrait se demander : « Vers quoi mon cœur est-il tourné ? » . Car au bout du voyage, ce ne sont ni les richesses ni les apparences qui demeurent, mais la foi, la sincérité et la lumière que l’on aura cultivées en soi : « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d’aucune utilité, sauf celui qui viendra à Dieu avec un cœur sain. » (Coran, sourate La consultation, versets 88-89)



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Le souvenir de la mort, de l’angoisse à la sérénité Le Coran rappelle à l’Homme qu’il avance continuellement vers son Seigneur et qu’il finira par Le rencontrer :(Sourate 84, verset 6) Cette rencontre peut être celle de l’amour, de la paix et de la miséricorde, ou au contraire celle du regret et de l’éloignement. Tout dépend de la direction choisie durant le voyage terrestre.Dans cette quête, l’intention occupe une place centrale. Lorsqu’un être humain oriente sa vie vers cette lumière divine, son existence change de sens. Les difficultés du chemin demeurent, mais elles ne sont plus vécues comme une errance vide et angoissante. Elles deviennent une étape vers une proximité plus grande avec Dieu, une source de paix intérieure et d’espérance.À l’inverse, une vie sans direction spirituelle peut rapidement devenir une succession de fatigues et de désillusions. L’Homme risque alors de se perdre dans l’agitation du monde, oubliant la finalité de son existence.Choisir la bonne direction est donc l’acte le plus important de toute une vie. Avant de chercher la réussite matérielle ou la reconnaissance des Hommes, chacun devrait se demander :. Car au bout du voyage, ce ne sont ni les richesses ni les apparences qui demeurent, mais la foi, la sincérité et la lumière que l’on aura cultivées en soi :(Coran, sourate La consultation, versets 88-89)*****Première parution sur le site de Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM).Lire aussi :







