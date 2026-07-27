Sur le vif Cisjordanie : deux mosquées incendiées par des colons, une nouvelle escalade dans un climat d'impunité Rédigé par Lina Farelli | Lundi 27 Juillet 2026





Deux mosquées du nord de la Cisjordanie occupée ont été la cible d'attaques dans la nuit de samedi 25 au dimanche 26 juillet, ont rapporté des responsables palestiniens. À Qusra, près de Naplouse, le feu a détruit l'entrée et endommagé la maçonnerie d'un lieu de culte en construction. À Kour, près de Tulkarem, des images de vidéosurveillance obtenues par l'Associated Press montrent trois individus en civil provoquant une explosion à l'entrée de la mosquée en pleine nuit. Les fidèles ont réussi à éteindre le feu avant qu'il n'atteigne la salle de prière.



Ces attaques surviennent dans un contexte où la colonisation s'accélère à un niveau sans précédent ces dernières années en Cisjordanie. Selon un rapport conjoint des ONG israéliennes Peace Now et Kerem Navot publié début juillet, les colons contrôlent désormais près de 18 % du territoire cisjordanien, contre environ 7 % avant la guerre à Gaza en octobre 2023. Cette expansion a forcé 118 communautés de bergers palestiniens à quitter leurs terres entre 2023 et 2025, et neuf de plus depuis janvier 2026.



Le gouvernement israélien a par ailleurs approuvé un nombre record de nouvelles colonies : 54 en 2025, un record déjà battu par une seule décision d'avril 2026 ratifiant 34 colonies supplémentaires. Selon un rapport de l'ONU publié en mars, plus de 36 000 Palestiniens ont été déplacés en Cisjordanie entre novembre 2024 et octobre 2025, tandis que 1 732 incidents violents impliquant des colons - blessés ou dégâts matériels - ont été recensés sur la période, soit une hausse de 25 % par rapport à l'année précédente. Le tout dans une impunité effarante pour Israël.







