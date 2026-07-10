La Poste émet un timbre pour le centenaire de la Grande Mosquée de Paris

« la République reconnut la diversité de ceux qui avait défendu sa liberté ».

« Ce geste fondateur lui a conféré une dimension profonde : elle demeure aujourd’hui un havre de spiritualité, de paix et de fraternité humaine »

« Son raffinement architectural, entre colonnades, mosaïques et jardins, souligne la rencontre entre un héritage millénaire et la modernité. Inspirée de l’art façonné entre le Maghreb et l’Andalousie, elle offre un écrin où chaque détail célèbre une culture musulmane qui résonne avec la culture française, à l’image de son minaret, symbole d’enracinement et d’élévation, érigé dans le ciel de Paris non loin des tours de Notre-Dame »

« continue d’être un espace ouvert à celles et à ceux qui souhaitent découvrir un édifice singulier de notre patrimoine commun. Ils n’ont qu’une seule porte à franchir, au fronton de laquelle ils liront ce verset du Coran : "Entrez-y en paix et en sécurité." »