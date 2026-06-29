Notre histoire – Chroniques du Caire, un destin entre deux rives

Yomeddine

« je voulais rendre hommage à une époque révolue de l’Égypte, marquée par de nombreux bouleversements. Et aussi traiter d’une famille confrontée à des circonstances qui la dépassent, et comment elle parvient à survivre dans l’adversité »,

Notre histoire

« elle est un personnage à part entière et sert la narration »

« un hommage à l’époque des grands spectacles studios des années 60, où étaient produits les grands mélodrames, où les personnages semblaient tous plus grands que nature, où les voix étaient fortes et la musique grandiose ».