Notre histoire – Chroniques du Caire, un destin entre deux rives

Il y a dans ce film une image qui dit beaucoup : un homme s'acharne sur un piano dans un appartement du Caire surpeuplé, pendant que la radio crache des marches militaires à plein volume. C'est l'Égypte de 1967, peu avant la guerre des Six Jours qui verra la victoire d'Israël sur ses voisins arabes. Et c'est Ahmed, un jeune adulte entêté et rêveur, qui attend une réponse à une annonce lancée comme un message à la mer. La réponse viendra d'Autriche.
Liz a répondu à son annonce pour trouver un correspondant. Leur relation à distance va se transformer au fil du temps, se tissant sur fond d'histoire tumultueuse, de la guerre des Six Jours jusqu'aux années 1980, portant Ahmed vers un objectif qui paraît hors de portée : jouer en public lors d’un concert. Seulement le talent ne suffit pas toujours et le destin peut nous jouer des tours.
Liz a répondu à son annonce pour trouver un correspondant. Leur relation à distance va se transformer au fil du temps, se tissant sur fond d'histoire tumultueuse, de la guerre des Six Jours jusqu'aux années 1980, portant Ahmed vers un objectif qui paraît hors de portée : jouer en public lors d’un concert. Seulement le talent ne suffit pas toujours et le destin peut nous jouer des tours.
Abu Bakr Shawky, cinéaste égypto-autrichien dont le premier long métrage Yomeddine avait été sélectionné en compétition à Cannes en 2018, puise ici dans une veine autobiographique. En s'inspirant de la rencontre de ses propres parents, mêlée à toutes les histoires entendues en grandissant, il dépeint l'existence d'une poignée de personnages ballotés (et souvent dépassés) par les événements. De cette manière, « je voulais rendre hommage à une époque révolue de l’Égypte, marquée par de nombreux bouleversements. Et aussi traiter d’une famille confrontée à des circonstances qui la dépassent, et comment elle parvient à survivre dans l’adversité », fait part le réalisateur.
Entre la fresque familiale et la comédie de mœurs, Notre histoire donne à voir, sur deux longues heures, le destin d’une famille modeste ponctué de drames, de joies et de désillusions. Une famille qui évolue dans une forme de chaos organisé, dans une société en proie à de profonds changements. Avec la musique en toile de fond : pour Abu Bakr Shawky, « elle est un personnage à part entière et sert la narration ».
Ce film se veut, pour le réalisateur, « un hommage à l’époque des grands spectacles studios des années 60, où étaient produits les grands mélodrames, où les personnages semblaient tous plus grands que nature, où les voix étaient fortes et la musique grandiose ». A la manière de l'excellent Ce qu'il reste de nous, l'histoire aurait pu aller plus loin - en suivant le destin d'Ahmed, de Liz et de leur descendance au cours des décennies suivant les débuts de l'ère Moubarak - mais ce sera aux spectateurs d'imaginer la suite.
Entre la fresque familiale et la comédie de mœurs, Notre histoire donne à voir, sur deux longues heures, le destin d’une famille modeste ponctué de drames, de joies et de désillusions. Une famille qui évolue dans une forme de chaos organisé, dans une société en proie à de profonds changements. Avec la musique en toile de fond : pour Abu Bakr Shawky, « elle est un personnage à part entière et sert la narration ».
Ce film se veut, pour le réalisateur, « un hommage à l’époque des grands spectacles studios des années 60, où étaient produits les grands mélodrames, où les personnages semblaient tous plus grands que nature, où les voix étaient fortes et la musique grandiose ». A la manière de l'excellent Ce qu'il reste de nous, l'histoire aurait pu aller plus loin - en suivant le destin d'Ahmed, de Liz et de leur descendance au cours des décennies suivant les débuts de l'ère Moubarak - mais ce sera aux spectateurs d'imaginer la suite.
Notre histoire - Chroniques du Caire, d'Abu Bakr Shawky
Autriche, France, Belgique, Egypte, Suède, 2h
Avec Amir El-Masry, Karim Kassem, Nelly Karim Valerie Pachner
Sortie en salles le 1er juillet 2026
Lire aussi :
Ce qu'il reste de nous : l'histoire palestinienne depuis la Nakba racontée à travers une grandiose fresque familiale
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