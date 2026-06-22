Points de vue L’accord d’Islamabad entre les États-Unis et l’Iran : l’art de stabiliser le conflit sans le résoudre Rédigé par Imad Khillo | Lundi 22 Juin 2026









Cette procédure de signature électronique, assumée comme telle, traduit une transformation plus large des pratiques diplomatiques contemporaines. L’accord dit d’Islamabad s’inscrit ainsi dans une séquence où la diplomatie devient de plus en plus fragmentée et déterritorialisée. Au-delà d’un simple accord bilatéral, il constitue, dans ce contexte, un instrument de recomposition global, affectant simultanément les équilibres militaires, économiques et politiques de l’ensemble du Moyen-Orient.



Son analyse impose donc une lecture à plusieurs niveaux : la structure interne du dispositif à 14 points (en référence explicite aux 14 points de Wilson à la fin de la Première Guerre mondiale), les asymétries qui conditionnent sa mise en œuvre et son inscription dans un système régional profondément interdépendant, où les acteurs tiers jouent un rôle déterminant. Le 17 juin 2026, le président américain Donald Trump et le président iranien Massoud Pezeshkian ont signé à distance un mémorandum d’entente visant à encadrer la fin des hostilités entre les États-Unis et l’Iran. La signature américaine est intervenu à Versailles, lors d’un dîner organisé avec le président français Emmanuel Macron en marge du sommet du G7, tandis que la signature iranienne est effectuée simultanément depuis Téhéran. L’accord a été immédiatement présenté comme opérationnel, dans une configuration diplomatique qui rompt avec les procédures classiques de ratification et d’entrée en vigueur.Cette procédure de signature électronique, assumée comme telle, traduit une transformation plus large des pratiques diplomatiques contemporaines. L’accord dit d’Islamabad s’inscrit ainsi dans une séquence où la diplomatie devient de plus en plus fragmentée et déterritorialisée. Au-delà d’un simple accord bilatéral, il constitue, dans ce contexte, un instrument de recomposition global, affectant simultanément les équilibres militaires, économiques et politiques de l’ensemble du Moyen-Orient.Son analyse impose donc une lecture à plusieurs niveaux : la structure interne du dispositif à 14 points (en référence explicite aux 14 points de Wilson à la fin de la Première Guerre mondiale), les asymétries qui conditionnent sa mise en œuvre et son inscription dans un système régional profondément interdépendant, où les acteurs tiers jouent un rôle déterminant.

Un accord en 14 points pour une désescalade sous contrainte temporelle



Dans cette dynamique, la levée du blocus naval américain sur le détroit d’Ormuz représente une inflexion majeure, réintroduisant



Le volet financier introduit également une dimension particulièrement significative : un programme de reconstruction de l’ordre de 300 milliards de dollars, financé conjointement par les États-Unis et les partenaires régionaux, en l’occurrence les pays du Golfe. Cette disposition opère un renversement majeur dans le droit de la guerre, dans la mesure où les pays du Golfe, premiers affectés par le conflit, ciblés par les attaques militaires, participent désormais à la reconstruction de l’État iranien, qui les a initialement ciblés. Elle redéfinit ainsi les logiques de responsabilité post-conflit en droit international dans la région.



Sur le plan sécuritaire, l’accord prévoit expressément, dès sa première clause, l’arrêt des opérations militaires israéliennes au Liban. Cette disposition, particulièrement sensible, vise à réduire immédiatement le niveau de tension sur le front libanais, où les affrontements entre Israël et le Hezbollah constituent un facteur majeur d’escalade régionale. Elle inscrit ainsi la dynamique de rapprochement entre Washington et Téhéran dans une logique plus large de stabilisation régionale, en cherchant à contenir les effets de débordement du conflit au-delà du seul cadre bilatéral.



Dans le prolongement direct de cette logique de stabilisation du front libanais, des démarches diplomatiques indirectes illustrent l’extension du champ de négociation au-delà des seuls signataires. Ainsi, selon plusieurs sources, l’administration américaine aurait exploré la possibilité d’impliquer Damas dans une dynamique de pression sur le Hezbollah, en lien avec une forme de reconfiguration des équilibres sécuritaires en Syrie et au Liban. Cette approche, qui aurait consisté à encourager le régime syrien à agir contre le Hezbollah, se serait heurtée à un refus explicite de la part du président syrien, Ahmad al-Charaa, révélant les limites opérationnelles de la diplomatie d’externalisation des contraintes sécuritaires. Cet épisode souligne la difficulté persistante à transformer les architectures régionales d’influence en mécanismes effectifs de stabilisation.



Le volet nucléaire constitue l’un des piliers les plus structurants du dispositif. L’Iran conserve environ 440 kilos d’uranium enrichi à 60 %, mais s’engage à les diluer sous supervision de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). L’accord ne prévoit pas de démantèlement du programme nucléaire, mais un régime de gel des capacités et de transparence renforcée. Dans le même temps, le programme balistique n’est pas abordé dans les 14 points, et fait l’objet d’une reconnaissance implicite de souveraineté iranienne en matière de capacités militaires par l’administration américaine.



Enfin, l’Iran n’exclut pas, à l’issue de la période de 60 jours, la possibilité de mettre en place des redevances ou des frais de service sur certains corridors stratégiques, dans le cadre des discussions sur leur administration future. L’accord ne fait aucune référence explicite à l’abandon de cette option, ce qui laisse ouverte l’interprétation de ce levier potentiel dans les négociations à venir. Cette perspective renforcerait la position iranienne dans la gestion des flux régionaux et introduit une dimension plus transactionnelle de l’accord, où les concessions économiques, sécuritaires et stratégiques s’articulent dans une logique de règlement global. L’accord États-Unis–Iran s’organise autour d’une architecture en 14 points, ouvrant une période de négociations de 60 jours en Suisse, destinée à parvenir à une paix durable et structurant l’ensemble du calendrier du dispositif. Cette temporalité encadrée introduit une logique de transition progressive, où chaque étape dépend de la mise en œuvre effective de la précédente. L’accord ne s’inscrit donc pas dans une logique de règlement immédiat, mais dans un processus graduel de stabilisation.Dans cette dynamique, la levée du blocus naval américain sur le détroit d’Ormuz représente une inflexion majeure, réintroduisant l’Iran comme acteur structurant des flux énergétiques mondiaux . Elle s’accompagne d’une levée progressive des sanctions économiques et du dégel d’une première tranche estimée à environ 20 à 25 milliards de dollars d’avoirs iraniens gelés, amorçant une réintégration partielle de Téhéran dans les circuits financiers internationaux. Dans cette logique, il apparaît que l’Iran obtient, par la négociation, des gains supérieurs à ceux qu’il aurait pu espérer obtenir par une poursuite de la confrontation militaire, ce qui confère à l’accord une dimension de redéfinition des équilibres entre coût de la guerre et bénéfice diplomatique.Le volet financier introduit également une dimension particulièrement significative : un programme de reconstruction de l’ordre de 300 milliards de dollars, financé conjointement par les États-Unis et les partenaires régionaux, en l’occurrence les pays du Golfe. Cette disposition opère un renversement majeur dans le droit de la guerre, dans la mesure où les pays du Golfe, premiers affectés par le conflit, ciblés par les attaques militaires, participent désormais à la reconstruction de l’État iranien, qui les a initialement ciblés. Elle redéfinit ainsi les logiques de responsabilité post-conflit en droit international dans la région.Sur le plan sécuritaire, l’accord prévoit expressément, dès sa première clause, l’arrêt des opérations militaires israéliennes au Liban. Cette disposition, particulièrement sensible, vise à réduire immédiatement le niveau de tension sur le front libanais, où les affrontements entre Israël et le Hezbollah constituent un facteur majeur d’escalade régionale. Elle inscrit ainsi la dynamique de rapprochement entre Washington et Téhéran dans une logique plus large de stabilisation régionale, en cherchant à contenir les effets de débordement du conflit au-delà du seul cadre bilatéral.Dans le prolongement direct de cette logique de stabilisation du front libanais, des démarches diplomatiques indirectes illustrent l’extension du champ de négociation au-delà des seuls signataires. Ainsi, selon plusieurs sources, l’administration américaine aurait exploré la possibilité d’impliquer Damas dans une dynamique de pression sur le Hezbollah, en lien avec une forme de reconfiguration des équilibres sécuritaires en Syrie et au Liban. Cette approche, qui aurait consisté à encourager le régime syrien à agir contre le Hezbollah, se serait heurtée à un refus explicite de la part du président syrien, Ahmad al-Charaa, révélant les limites opérationnelles de la diplomatie d’externalisation des contraintes sécuritaires. Cet épisode souligne la difficulté persistante à transformer les architectures régionales d’influence en mécanismes effectifs de stabilisation.Le volet nucléaire constitue l’un des piliers les plus structurants du dispositif. L’Iran conserve environ 440 kilos d’uranium enrichi à 60 %, mais s’engage à les diluer sous supervision de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). L’accord ne prévoit pas de démantèlement du programme nucléaire, mais un régime de gel des capacités et de transparence renforcée. Dans le même temps, le programme balistique n’est pas abordé dans les 14 points, et fait l’objet d’une reconnaissance implicite de souveraineté iranienne en matière de capacités militaires par l’administration américaine.Enfin, l’Iran n’exclut pas, à l’issue de la période de 60 jours, la possibilité de mettre en place des redevances ou des frais de service sur certains corridors stratégiques, dans le cadre des discussions sur leur administration future. L’accord ne fait aucune référence explicite à l’abandon de cette option, ce qui laisse ouverte l’interprétation de ce levier potentiel dans les négociations à venir. Cette perspective renforcerait la position iranienne dans la gestion des flux régionaux et introduit une dimension plus transactionnelle de l’accord, où les concessions économiques, sécuritaires et stratégiques s’articulent dans une logique de règlement global.

Un équilibre précaire entre asymétries de puissance et faiblesses institutionnelles Malgré son apparente symétrie diplomatique, l’accord repose sur des déséquilibres structurels profonds et durables entre les deux parties. Les États-Unis disposent d’une supériorité militaire globale, d’une capacité de projection à l’échelle mondiale et d’un contrôle central sur les infrastructures financières internationales. Cette position leur confère une capacité d’influence normative déterminante sur les mécanismes de sanctions et de circulation économique. L’Iran, en revanche, s’inscrit dans une logique asymétrique fondée sur la fragmentation de ses centres de pouvoir et sur la mobilisation d’acteurs non étatiques, notamment des groupes armés et des réseaux d’influence régionaux.



Dans ce contexte, certaines concessions américaines apparaissent moins comme un véritable rééquilibrage stratégique que comme le produit de contraintes politiques internes. L’administration de Donald Trump a dû composer avec une opinion publique de plus en plus réticente à l’idée d’un engagement militaire prolongé au Moyen-Orient, marquée par la fatigue des interventions en Irak et en Afghanistan, ainsi que par un recentrage croissant sur les enjeux économiques internes, notamment au sein de sa base électorale, en particulier le mouvement MAGA. Cette pression a contribué à orienter la logique générale de l’accord vers une stratégie de concessions et de désescalade rapide, privilégiant la réduction immédiate des coûts politiques et militaires plutôt qu’une logique de pression à long terme.



Ces choix ont d’ailleurs suscité des critiques, y compris aux États-Unis et chez certains alliés, où l’accord est parfois qualifié de « capitulation de Versailles » . Cette expression renvoie à l’idée que Washington aurait consenti des concessions importantes sans obtenir de contreparties jugées équivalentes, notamment sur les questions balistiques ou sur l’influence régionale de l’Iran. Elle s’inscrit également dans une lecture historique plus large des conflits du XXe siècle, dans lesquels les accords de sortie de guerre ont souvent impliqué une logique de compensation financière ou politique assumée par les États vaincus. Toutefois, cette lecture reste partielle : ces concessions relèvent moins d’une défaite que d’un ajustement pragmatique visant à limiter les coûts politiques, militaires et économiques d’une escalade. L’accord apparaît ainsi non seulement comme le produit d’un rapport de force, mais aussi comme celui d’une contrainte démocratique interne, qui réduit concrètement la marge de manœuvre de Washington malgré sa supériorité structurelle.



Les mécanismes de suivi restent volontairement limités et s’inscrivent dans la même logique de compromis politique qui a présidé à la négociation de l’accord. Concrètement, il n’existe pas d’organe capable d’imposer des décisions aux deux pays : tout repose sur des échanges, des réunions et des consultations entre les parties. Ce choix facilite l’accord au départ, car chacun conserve sa souveraineté, mais il rend aussi la gestion des tensions plus difficile. En cas de désaccord sur l’interprétation d’un point (par exemple sur le rythme de levée des sanctions ou sur les engagements nucléaires) il n’existe pas d’arbitre capable de trancher rapidement et de manière contraignante.



Cette fragilité s’est d’ailleurs manifestée très rapidement après la signature de l’accord. Deux jours seulement après, l’Iran a annoncé à nouveau la fermeture du détroit d’Ormuz, en réaction à des frappes israéliennes au sud du Liban, conditionnant ainsi toute avancée de l’accord à l’arrêt de toute opération militaire israélienne au Liban. Cet épisode illustre concrètement les limites de l’accord : d’une part, son incapacité à contraindre les acteurs tiers et, d’autre part, l’absence de mécanismes permettant de prévenir ou de sanctionner immédiatement une remise en cause des engagements. Il montre ainsi que la désescalade reste réversible et dépendante d’événements extérieurs que l’accord ne contrôle pas directement.

Un accord de recomposition régionale sous surveillance multipolaire Au-delà des limites observées dans sa mise en œuvre, l’accord reconfigure les équilibres régionaux dans lesquels il s’inscrit. Ce contexte en fixe les limites, les contraintes et les effets. Il ne s’agit pas seulement d’un accord entre deux pays, mais d’un élément qui influence l’ensemble du système régional. Chaque mesure prise (qu’il s’agisse de sanctions, de sécurité ou d’énergie) a des répercussions sur d’autres acteurs du Moyen-Orient, en particulier Israël et les pays du Golfe.





Cette centralité se traduit par une posture israélienne de vigilance et de réserve à l’égard de l’accord. Les autorités israéliennes estiment que la détente entre Washington et Téhéran peut, même de manière temporaire, réduire la pression économique exercée sur l’Iran et lui permettre de réorienter des ressources vers ses réseaux régionaux, notamment au Liban via le Hezbollah. Cette lecture renforce l’inquiétude persistante quant à la consolidation des capacités d’influence iraniennes dans la région.



Sur le plan sécuritaire, Israël maintient ainsi un niveau d’alerte élevé, en poursuivant une surveillance étroite des axes de transfert d’armes entre la Syrie et le Liban et des activités du Hezbollah, tout en adaptant ponctuellement certaines opérations dans un contexte régional marqué par une désescalade partielle. Politiquement, la position israélienne repose sur l’idée que l’accord ne règle pas de manière définitive la question nucléaire iranienne et qu’il laisse en dehors du champ de négociation le programme balistique, considéré comme un angle mort stratégique majeur.



Cette divergence d’appréciation entre Washington et Tel-Aviv autour de la portée réelle de l’accord alimente par ailleurs l’idée d’une première fissure, encore limitée mais symboliquement significative, dans la traditionnelle convergence stratégique entre les deux alliés sur le dossier iranien. Cette tension s’est par ailleurs matérialisée et accentuée à la suite de déclarations récentes du vice-président américain JD Vance, critiquant ouvertement certaines positions israéliennes, contribuant à rendre plus visible ce début de désalignement au sein de l’axe stratégique américano-israélien.



Dans le même temps, cette détente suscite une inquiétude réelle du côté des pays du Golfe, notamment en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, face à un possible renforcement indirect de l’influence iranienne dans les théâtres régionaux contestés. L’Irak reste un point de vigilance majeur, où des forces proches de Téhéran conservent une influence politique et sécuritaire importante, tandis que le Yémen demeure un espace d’attrition où la dynamique entre les Houthis et la coalition dirigée par Riyad reste sensible aux évolutions régionales.



Dans ce contexte, les États du Golfe ne s’engagent pas dans une opposition frontale à l’accord, mais cherchent plutôt à s’y adapter. Certains, comme les Émirats arabes unis, renforcent les échanges économiques indirects avec l’Iran, notamment sur le commerce maritime et les flux de transit, tandis que l’Arabie saoudite privilégie une posture plus prudente, combinant ouverture diplomatique limitée et maintien de capacités militaires dissuasives.



Globalement, leur réaction reflète une logique d’équilibre pragmatique : tirer parti de la désescalade pour stabiliser l’environnement économique et sécuritaire régional, tout en évitant qu’elle ne se traduise par une consolidation durable des positions iraniennes ou par une redistribution structurelle des rapports de force au détriment des monarchies du Golfe.



En définitive, l’accord en 14 points dépasse la seule relation entre Washington et Téhéran. Il ne met pas fin aux tensions, mais en modifie la gestion en instaurant une stabilisation partielle et temporaire. Les 60 jours de négociations prévus pour parvenir à un règlement plus durable, et ayant déjà débuté en Suisse dimanche 21 juin, serviront de test pour évaluer la solidité et la viabilité de l’accord d’Islamabad, face aux dynamiques régionales et aux premières difficultés de mise en œuvre. Il est toutefois difficile, à ce stade, d’en apprécier pleinement le succès ou l’échec.



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Imad Khillo est maître de conférences de droit public à Sciences Po Grenoble – UGA et chercheur au Centre d'études et de Recherche sur la diplomatie, l'Administration Publique et le Politique (CERDAP²). Il est codirecteur du séminaire de recherche « Construction nationale et religions en Méditerranée » au Collège des Bernardins.



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Attaque des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran : une guerre aux conséquences imprévisibles Israël occupe une position centrale bien que non signataire. Sa perception de la menace iranienne continue de structurer les doctrines sécuritaires régionales et influence les stratégies militaires et diplomatiques des partenaires de Washington. Toute évolution du dialogue États-Unis–Iran est immédiatement interprétée à travers ses implications sur les équilibres du Moyen-Orient.Cette centralité se traduit par une posture israélienne de vigilance et de réserve à l’égard de l’accord. Les autorités israéliennes estiment que la détente entre Washington et Téhéran peut, même de manière temporaire, réduire la pression économique exercée sur l’Iran et lui permettre de réorienter des ressources vers ses réseaux régionaux, notamment au Liban via le Hezbollah. Cette lecture renforce l’inquiétude persistante quant à la consolidation des capacités d’influence iraniennes dans la région.Sur le plan sécuritaire, Israël maintient ainsi un niveau d’alerte élevé, en poursuivant une surveillance étroite des axes de transfert d’armes entre la Syrie et le Liban et des activités du Hezbollah, tout en adaptant ponctuellement certaines opérations dans un contexte régional marqué par une désescalade partielle. Politiquement, la position israélienne repose sur l’idée que l’accord ne règle pas de manière définitive la question nucléaire iranienne et qu’il laisse en dehors du champ de négociation le programme balistique, considéré comme un angle mort stratégique majeur.Cette divergence d’appréciation entre Washington et Tel-Aviv autour de la portée réelle de l’accord alimente par ailleurs l’idée d’une première fissure, encore limitée mais symboliquement significative, dans la traditionnelle convergence stratégique entre les deux alliés sur le dossier iranien. Cette tension s’est par ailleurs matérialisée et accentuée à la suite de déclarations récentes du vice-président américain JD Vance, critiquant ouvertement certaines positions israéliennes, contribuant à rendre plus visible ce début de désalignement au sein de l’axe stratégique américano-israélien.Dans le même temps, cette détente suscite une inquiétude réelle du côté des pays du Golfe, notamment en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, face à un possible renforcement indirect de l’influence iranienne dans les théâtres régionaux contestés. L’Irak reste un point de vigilance majeur, où des forces proches de Téhéran conservent une influence politique et sécuritaire importante, tandis que le Yémen demeure un espace d’attrition où la dynamique entre les Houthis et la coalition dirigée par Riyad reste sensible aux évolutions régionales.Dans ce contexte, les États du Golfe ne s’engagent pas dans une opposition frontale à l’accord, mais cherchent plutôt à s’y adapter. Certains, comme les Émirats arabes unis, renforcent les échanges économiques indirects avec l’Iran, notamment sur le commerce maritime et les flux de transit, tandis que l’Arabie saoudite privilégie une posture plus prudente, combinant ouverture diplomatique limitée et maintien de capacités militaires dissuasives.Globalement, leur réaction reflète une logique d’équilibre pragmatique : tirer parti de la désescalade pour stabiliser l’environnement économique et sécuritaire régional, tout en évitant qu’elle ne se traduise par une consolidation durable des positions iraniennes ou par une redistribution structurelle des rapports de force au détriment des monarchies du Golfe.En définitive, l’accord en 14 points dépasse la seule relation entre Washington et Téhéran. Il ne met pas fin aux tensions, mais en modifie la gestion en instaurant une stabilisation partielle et temporaire. Les 60 jours de négociations prévus pour parvenir à un règlement plus durable, et ayant déjà débuté en Suisse dimanche 21 juin, serviront de test pour évaluer la solidité et la viabilité de l’accord d’Islamabad, face aux dynamiques régionales et aux premières difficultés de mise en œuvre. Il est toutefois difficile, à ce stade, d’en apprécier pleinement le succès ou l’échec.*****est maître de conférences de droit public à Sciences Po Grenoble – UGA et chercheur au Centre d'études et de Recherche sur la diplomatie, l'Administration Publique et le Politique (CERDAP²). Il est codirecteur du séminaire de rechercheau Collège des Bernardins.Lire aussi :







