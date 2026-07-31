« Dieu, le Juif et le Musulman » : ce que le judaïsme et l'islam apportent au monde, avec Marc Neiger et Michaël Privot

Après des études d'ingénieur à l'ENSEEIHT à Toulouse, Marc Neiger commence sa vie professionnelle dans l'informatique. En 2006, il décide de devenir rabbin et part à Londres avec sa famille pour cinq ans d'études au Leo Baeck College. Depuis 2010, il sert la synagogue libérale Beth Hillel à Bruxelles en y apportant une touche résolument égalitaire et progressiste. Il s’intéresse aux défis pratiques du judaïsme contemporain, s'engage dans le dialogue interreligieux et la représentation du judaïsme libéral dans le monde francophone et européen.



Ayant grandi dans une famille catholique, Michaël Privot entame son parcours vers l’islam dans sa jeunesse en apprenant la langue arabe. Après des études en histoire et philologie orientales, il obtient un doctorat en langues et lettres de l’Université de Liège. Passionné par la philosophie islamique et le soufisme, il développe un intérêt marqué pour l’évolution de l’islam en Europe ainsi que pour la formation des imâms et des cadres religieux musulmans. Son cheminement l’amène à s’impliquer dans des associations musulmanes et à devenir membre du conseil d’administration d’une mosquée à Verviers. Il est également un temps associé aux Frères musulmans avant de critiquer cette organisation et de plaider pour un islam moderne et ouvert. En tant que directeur du Conseil musulman de Belgique, Michaël Privot s’efforce de promouvoir un « islam européen » et de moderniser l’institution religieuse musulmane en Belgique.



Philippe-Michaël Jadin est professeur de français et de religion catholique au Collège Saint-François à Bruxelles. Dans son école, il anime des rencontres avec des intervenants extérieurs autour du cinéma ou des religions. Il a suivi les cours de Pensée, civilisation et culture juive à l’Institut Martin Buber. Il s’occupe d’un ciné-club et a coréalisé des courts-métrages avec des élèves et l’aide des cinémathèques de Bruxelles et de Paris.