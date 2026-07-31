« Dieu, le Juif et le Musulman » : ce que le judaïsme et l'islam apportent au monde, avec Marc Neiger et Michaël Privot

L'avis de Saphirnews
C’est un stimulant dialogue entre deux hommes de foi, l’un juif, l’autre musulman, que propose à lire Dieu, le Juif et le Musulman. Ce que le judaïsme et l'islam libres apportent au monde, à une époque où les conflits au Proche-Orient et ailleurs ont tendance à dresser les communautés les unes contre les autres. S’y sont collés à cet exercice audacieux deux figures religieuses libérales en Belgique, le rabbin Marc Neiger et l’islamologue Michaël Privot, avec la participation de Philippe-Michaël Jadin, professeur de religion catholique qui anime l’échange et joue celui qui structure la conversation.
Les auteurs assument un postulat qui fait grincer des dents dans les rangs des plus orthodoxes : celui d'une foi choisie, retravaillée, jamais simplement transmise. Une religiosité qui s'assume critique envers son propre héritage.
L’ouvrage ne cherche pas à gommer les désaccords, il en affronte de face. Antisémitisme et islamophobie, place des femmes, homosexualité, fondamentalisme, transmission aux enfants, et bien sûr le conflit israélo-palestinien et ses conséquences sur les relations entre les jeunes (et moins jeunes) en Europe… aucun sujet n'est mis sous le tapis, invitant le lecteur à nourrir ses réflexions.
Le livre a le mérite de refuser la facilité binaire dans laquelle l'actualité enferme trop souvent juifs et musulmans, celle des « frères ennemis », pour montrer, avec sérieux et une pointe d'humour, ce que ces deux traditions, dans leurs marges les plus vivantes, ont encore à apporter à un monde saturé de crispations identitaires. Un ouvrage qui parle autant de théologie que de la manière très concrète dont on habite aujourd'hui une foi héritée ou choisie.
Les auteurs assument un postulat qui fait grincer des dents dans les rangs des plus orthodoxes : celui d'une foi choisie, retravaillée, jamais simplement transmise. Une religiosité qui s'assume critique envers son propre héritage.
L’ouvrage ne cherche pas à gommer les désaccords, il en affronte de face. Antisémitisme et islamophobie, place des femmes, homosexualité, fondamentalisme, transmission aux enfants, et bien sûr le conflit israélo-palestinien et ses conséquences sur les relations entre les jeunes (et moins jeunes) en Europe… aucun sujet n'est mis sous le tapis, invitant le lecteur à nourrir ses réflexions.
Le livre a le mérite de refuser la facilité binaire dans laquelle l'actualité enferme trop souvent juifs et musulmans, celle des « frères ennemis », pour montrer, avec sérieux et une pointe d'humour, ce que ces deux traditions, dans leurs marges les plus vivantes, ont encore à apporter à un monde saturé de crispations identitaires. Un ouvrage qui parle autant de théologie que de la manière très concrète dont on habite aujourd'hui une foi héritée ou choisie.
Présentation de l'éditeur
Issu de conversations nourries entre deux hommes de foi, un juif et un musulman, cet ouvrage aborde, au départ d'un positionnement libéral, bon nombre de questions centrales de notre époque.
Vivre en religion, est-ce un vrai choix ? Plusieurs chemins sont-ils possibles pour le croyant ? Quelle liberté l'interprétation des textes permet-elle ? Qu'avons-nous perdu en chemin, qu'est-ce qui a été trahi ? Comment ces croyances ont-elles évolué ? Le juif et le musulman, frères ennemis ou proches cousins ? Et la transmission à la génération suivante ? Le fondamentalisme ?
Sont abordés également, sans langue de bois, la manière dont le conflit au Proche-Orient s'infiltre dans les rapports entre les communautés, la crise climatique, la place de la femme, l'égalité entre les sexes, les réseaux sociaux, l'homosexualité et les questions de genre, parmi d'autres sujets qui intéresseront tous ceux qui se posent des questions sur la place de la religion dans le monde.
Vivre en religion, est-ce un vrai choix ? Plusieurs chemins sont-ils possibles pour le croyant ? Quelle liberté l'interprétation des textes permet-elle ? Qu'avons-nous perdu en chemin, qu'est-ce qui a été trahi ? Comment ces croyances ont-elles évolué ? Le juif et le musulman, frères ennemis ou proches cousins ? Et la transmission à la génération suivante ? Le fondamentalisme ?
Sont abordés également, sans langue de bois, la manière dont le conflit au Proche-Orient s'infiltre dans les rapports entre les communautés, la crise climatique, la place de la femme, l'égalité entre les sexes, les réseaux sociaux, l'homosexualité et les questions de genre, parmi d'autres sujets qui intéresseront tous ceux qui se posent des questions sur la place de la religion dans le monde.
Les auteurs
Après des études d'ingénieur à l'ENSEEIHT à Toulouse, Marc Neiger commence sa vie professionnelle dans l'informatique. En 2006, il décide de devenir rabbin et part à Londres avec sa famille pour cinq ans d'études au Leo Baeck College. Depuis 2010, il sert la synagogue libérale Beth Hillel à Bruxelles en y apportant une touche résolument égalitaire et progressiste. Il s’intéresse aux défis pratiques du judaïsme contemporain, s'engage dans le dialogue interreligieux et la représentation du judaïsme libéral dans le monde francophone et européen.
Ayant grandi dans une famille catholique, Michaël Privot entame son parcours vers l’islam dans sa jeunesse en apprenant la langue arabe. Après des études en histoire et philologie orientales, il obtient un doctorat en langues et lettres de l’Université de Liège. Passionné par la philosophie islamique et le soufisme, il développe un intérêt marqué pour l’évolution de l’islam en Europe ainsi que pour la formation des imâms et des cadres religieux musulmans. Son cheminement l’amène à s’impliquer dans des associations musulmanes et à devenir membre du conseil d’administration d’une mosquée à Verviers. Il est également un temps associé aux Frères musulmans avant de critiquer cette organisation et de plaider pour un islam moderne et ouvert. En tant que directeur du Conseil musulman de Belgique, Michaël Privot s’efforce de promouvoir un « islam européen » et de moderniser l’institution religieuse musulmane en Belgique.
Philippe-Michaël Jadin est professeur de français et de religion catholique au Collège Saint-François à Bruxelles. Dans son école, il anime des rencontres avec des intervenants extérieurs autour du cinéma ou des religions. Il a suivi les cours de Pensée, civilisation et culture juive à l’Institut Martin Buber. Il s’occupe d’un ciné-club et a coréalisé des courts-métrages avec des élèves et l’aide des cinémathèques de Bruxelles et de Paris.
Ayant grandi dans une famille catholique, Michaël Privot entame son parcours vers l’islam dans sa jeunesse en apprenant la langue arabe. Après des études en histoire et philologie orientales, il obtient un doctorat en langues et lettres de l’Université de Liège. Passionné par la philosophie islamique et le soufisme, il développe un intérêt marqué pour l’évolution de l’islam en Europe ainsi que pour la formation des imâms et des cadres religieux musulmans. Son cheminement l’amène à s’impliquer dans des associations musulmanes et à devenir membre du conseil d’administration d’une mosquée à Verviers. Il est également un temps associé aux Frères musulmans avant de critiquer cette organisation et de plaider pour un islam moderne et ouvert. En tant que directeur du Conseil musulman de Belgique, Michaël Privot s’efforce de promouvoir un « islam européen » et de moderniser l’institution religieuse musulmane en Belgique.
Philippe-Michaël Jadin est professeur de français et de religion catholique au Collège Saint-François à Bruxelles. Dans son école, il anime des rencontres avec des intervenants extérieurs autour du cinéma ou des religions. Il a suivi les cours de Pensée, civilisation et culture juive à l’Institut Martin Buber. Il s’occupe d’un ciné-club et a coréalisé des courts-métrages avec des élèves et l’aide des cinémathèques de Bruxelles et de Paris.
Marc Neiger, Michaël Privot et Philippe-Michaël Jadin, Dieu, le Juif et le Musulman. Ce que le judaïsme et l'islam libres apportent au monde, Editions Racine, septembre 2025, 416 pages, 24,95 €.
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