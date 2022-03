Ombres & Lumières, une série pour éclairer les relations historiques entre juifs, musulmans et chrétiens

« Ombres & Lumières »

« Ombres et Lumières »

« l’histoire de ces relations, des interactions à la fois fécondes et tumultueuses, faites d’attraction et de répulsion, de fascination et d’aversion »,

« cette plongée dans l’histoire a pour but d’élaborer un matériel culturel et historique à visée pédagogique de qualité, exigeant et sourcé ».

« Eu égard à la situation politique dans notre pays marquée par des crispations culturelles et identitaires, nous souhaitons, par une politique de civilisation consolider les liens d’amitié civique et de fraternité et œuvrer à une meilleure connaissance mutuelle,

Ainsi, ce partenariat entre (la FIF et la Fondation pour la Mémoire de la Shoah) incarne-t-il une certaine idée de la République attachée au savoir, au discernement et au refus des extrémismes. »

Avec le concours actif de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, la Fondation de l’islam de France, bien discrète ces derniers mois, a lancé, lundi 28 mars,, un programme qui explore les relations entre juifs, musulmans et chrétiens depuis le 7e siècle à travers une série de 20 entretiens-vidéos avec des chercheurs et des universitaires de renom.vient éclairerfait savoir la FIF, pour quiCe programme constituera une nouvelle rubrique du campus numérique Lumières d’Islam.estime Ghaleb Bencheikh.