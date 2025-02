Royaume-Uni : un accord historique entre leaders juifs et musulmans présenté au roi Charles III

« Les communautés musulmanes et juives du monde entier partagent un profond héritage spirituel. Les deux traditions sont ancrées dans le monothéisme, le caractère sacré de la vie et l’engagement en faveur de la justice » , lit-on en introduction du document. Et d’ajouter : « Les tensions mondiales, en particulier au Moyen-Orient, mettent souvent à rude épreuve les relations entre ces communautés, ce qui conduit à des malentendus et à des fractures au niveau local. En temps de crise, ces fractures peuvent aggraver l’islamophobie, l’antisémitisme et la polarisation sociétale. (…) Cela souligne le besoin urgent d’un dialogue soutenu, d’une compréhension mutuelle et d’une collaboration concrète. Ensemble, nous affirmons les principes de coexistence, de paix et d’engagement commun envers la justice et la compassion. »



Face aux tensions au Proche-Orient et à leurs répercussions négatives sur les relations entre musulmans et juifs au Royaume-Uni, les deux communautés sont appelées à « promouvoir le dialogue et à réaffirmer notre engagement commun en faveur de la paix et de la compréhension mutuelle » . Les chefs religieux s’engagent ainsi à « s’abstenir de toute rhétorique, stéréotype et action nuisible qui créent des divisions, tout en préservant la liberté d’expression ». Ils ambitionnent aussi à mettre en place des initiatives éducatives communes contre l’islamophobie et l’antisémitisme.



Les accords de Drumlanrig pourraient aboutir à la création d’un conseil réunissant imams et rabbins pour, entre autres missions, « servir de médiateur dans les conflits et favoriser la réconciliation en période de tensions » , « développer le potentiel de déclarations publiques communes lors des crises au Moyen-Orient, en offrant un réconfort et mettant l'accent sur les valeurs communes de paix » et « superviser les projets communs ».