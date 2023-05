Couronnement de Charles III : zoom sur le rapport du roi à l'islam et au dialogue interreligieux

« le devoir de protéger la diversité dans notre pays, qui implique notamment de protéger l'espace de la foi elle-même et de sa pratique à travers les religions, les cultures, les traditions et les croyances vers lesquelles nos cœurs et nos esprits nous conduisent en tant qu'individu »

« (ses) convictions les plus profondes (le) conduisent à respecter ceux qui suivent d’autres chemins spirituels, tout autant que ceux qui choisissent de vivre en fonction d’idéaux laïcs »

« La foi du nouveau roi est profonde et solide, plus intellectuelle et complexe que celle de sa mère. Il est sans conteste attiré par la culture chrétienne orthodoxe et certains aspects de l’islam. Une chose est sûre, il s’intéresse à toutes les spiritualités »

« marque de sagesse, d'érudition, de clairvoyance et surtout d'humour ».

« Pour moi, ce fut un immense privilège et une joie d'avoir connu une personne aussi spéciale pour qui j'avais la plus grande admiration et dont j'appréciais au plus haut point les conseils et l'amitié. »

En septembre 2022, Charles a rappelé le positionnement de sa mère sur cette question. Au cours d’une réception au palais de Buckingham, il a expliqué aux leaders religieux présents qu’il était un croyant dévoué à la religion anglicane mais qu’un souverain aFace au nombre croissant de non-croyants, il a ajouté que, explique au Guardian Ian Bradley, professeur émérite d’histoire religieuse à l’université de St Andrews, en Écosse.Le nouveau roi manifeste en effet un vrai intérêt pour toutes les religions du monde et en particulier pour l’islam. Charles, qui participe régulièrement à des rencontres avec des leaders religieux, était d'ailleurs devenu l’ami d’un très respecté dignitaire musulman au Royaume-Uni, le théologien égyptien Zaki Badawi, aujourd'hui disparu. A son décès brutal en 2006, le prince avait salué saAvant d'ajouter :