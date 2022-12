L'Angleterre et le Pays de Galles ne sont plus à majorité chrétienne, les musulmans en cause ?

« sans religion »

« Le temps ou un grand nombre de gens se déclarait automatiquement chrétien est derrière nous. Mais d’autres enquêtes montrent que les mêmes personnes qui se déclarent athée sont toujours à la recherche d’une certaine spiritualité, d’une sagesse et de valeurs sur lesquelles construire leur vie »

La proportion de Britanniques se présentant comme chrétiens est descendue sous la barre des 50 %, selon le dernier recensement de 2021 publié le 29 novembre par l’Institut national britannique des statistiques (ONS) . La population se définissant comme chrétienne est en effet passée de 33,3 millions (59,3 %) en 2011 à 27,5 millions, (46,2 %) dix ans plus tard. Une chute de 13,1 % qui fait que, pour la première fois de son histoire, l’Angleterre et le Pays de Galles ne sont plus des nations à majorité chrétienne.Parallèlement, le nombre de personnes se présentant comme musulmanes a augmenté de 1,2 million en dix ans. Ils sont 3,9 millions de musulmans selon les statistiques, ce qui représente 6,5 % de la population d’Angleterre et du Pays de Galles, contre 2,7 millions (4,9 %) en 2011. Les hindous sont 1 million (1,7 %), contre 818 000 (1,5 %) en 2011. La forte poussée démographique observée parmi les musulmans (+ 44 % en une décennie) n'explique pas à elle seule le fait que l'Angleterre et le Pays de Galles ne sont aujourd'hui plus à majorité chrétienne, quoi qu'en disent les tenants du « grand remplacement ». Au cours de cette même décennie, la proportion d’athées est, en effet, passée de 25,2 % (14,1 millions) à 37,2 % (22,2 millions). En dix ans, le nombre dea augmenté de 12 %., estime l’archevêque de York, Stephen Cottrell, interrogé par le quotidien britannique The Guardian