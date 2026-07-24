Points de vue Pourquoi la discipline est une voie indispensable vers Dieu Rédigé par Abderrahmane Aknou | Vendredi 24 Juillet 2026









Dans la vie du croyant ou de la croyante, la sincérité de l’intention ne suffit pas à elle seule. Le désir de se rapprocher de Dieu, aussi noble soit-il, a besoin d’un cadre, d’une constance et d’une rigueur intérieure pour se traduire en actes durables. C’est là que la discipline prend tout son sens.



Elle n’est ni une contrainte froide ni une rigidité stérile, mais une condition essentielle pour cheminer vers Dieu selon le modèle prophétique et progresser chaque jour dans la voie du perfectionnement moral et spirituel qu’il a enseigné. Après avoir rappelé, dans un précédent billet, que la discipline spirituelle est une voie de libération intérieure, il convient désormais d’en approfondir la portée comme condition du progrès, de la sincérité et de la constance sur le chemin vers Dieu.Dans la vie du croyant ou de la croyante, la sincérité de l’intention ne suffit pas à elle seule. Le désir de se rapprocher de Dieu, aussi noble soit-il, a besoin d’un cadre, d’une constance et d’une rigueur intérieure pour se traduire en actes durables. C’est là que la discipline prend tout son sens.Elle n’est ni une contrainte froide ni une rigidité stérile, mais une condition essentielle pour cheminer vers Dieu selon le modèle prophétique et progresser chaque jour dans la voie du perfectionnement moral et spirituel qu’il a enseigné.

Sans discipline, il n’y a point de progrès Toute progression, qu’elle soit spirituelle, intellectuelle, physique ou morale, repose sur la régularité. L’élan ponctuel, l’émotion passagère ou l’enthousiasme momentané ne construisent rien de solide s’ils ne sont pas soutenus par une discipline quotidienne de longue haleine.



Le croyant ou la croyante qui aspire à l’élévation intérieure doit accepter que le chemin vers Dieu soit un chemin de fidélité, de régularité et de constance : prier même lorsque le cœur est distrait, persévérer même lorsque la motivation faiblit, faire son devoir même si toutes les conditions ne sont pas réunies.



La discipline transforme l’effort en habitude, et l’habitude en progrès réel et en maturité morale et spirituelle. Elle permet de sortir d’une foi fluctuante, dépendante des circonstances, pour entrer dans une relation déterminée, stable et mûre avec Dieu.

La discipline comme lutte contre les passions et les pulsions de l’ego Le plus grand obstacle sur le chemin spirituel est l’ego : ses désirs, ses excès, ses justifications et ses résistances. La discipline est précisément ce qui permet de reprendre le contrôle sur ces pulsions intérieures. Elle apprend au croyant à dire non à ce qui l’éloigne de Dieu, même lorsque cela est séduisant, facile ou socialement encouragé.



Maîtriser ses désirs, réguler ses émotions, ordonner son temps, purifier ses intentions, accomplir son devoir, perfectionner son œuvre, respecter ses engagements : tout cela relève d’un combat intérieur discret mais fondamental.



La discipline n’éteint pas complètement les passions, elle les canalise, les éduque et les remet à leur juste place. Elle transforme l’ego dominateur en un ego maîtrisé, au service de l’âme.

La discipline, gage de véracité et de sincérité La véritable sincérité ne se mesure pas aux discours, mais à la cohérence entre les paroles et les actes. La discipline est un révélateur de cette véracité intérieure. Celui qui est discipliné dans ses engagements spirituels démontre que sa foi n’est pas seulement déclarative, mais incarnée.



Être constant dans l’adoration, dans l’éthique, dans le comportement quotidien, même lorsque personne ne regarde, est une preuve de loyauté envers Dieu. La discipline protège le croyant de l’hypocrisie, de la foi sélective et des engagements à géométrie variable.



« Quatre signes trahissent l’hypocrisie. Celui en qui ils se trouvent tous est un hypocrite intégral ; quant à celui chez qui l’un d’eux se manifeste, il demeure marqué d’un trait d’hypocrisie jusqu’à ce qu’il s’en délivre. Il trahit lorsqu’un dépôt lui est confié, il ment lorsqu’il parle, il manque à ses engagements, et il se montre injuste et pervers lorsqu’il est en conflit. » (Rapporté par al-Bukhari et Muslim) La discipline inscrit de ce fait la spiritualité et le cheminement dans la durée et dans la vérité.

La discipline comme imitation du Prophète et de sa constance



D’après Aïcha (que Dieu l’agrée), le Prophète (paix et salut sur lui) avait une paillasse qu’il étendait durant la journée et sur laquelle il s’asseyait. La nuit, il priait sur cette paillasse et les gens ont commencé à le suivre dans sa prière. Une nuit, les gens se sont rassemblés auprès de lui, alors le Prophète a dit : « Ô vous les gens ! Vous devez pratiquer, comme actes, ce dont vous êtes capables, car, certes, Dieu ne se lasse pas tant que vous ne vous lassez pas, et, certes, les actes les plus aimés par Dieu sont ceux qui sont faits avec assiduité, même s’ils sont peu nombreux. » (Rapporté par al-Bukhari et Muslim)



Aïcha (que Dieu l’agrée) a aussi dit, selon un hadith rapporté par Muslim, que lorsque les gens de la famille de Muhammad (paix et salut sur lui) faisaient un acte, ils le faisaient avec assiduité.



La discipline pratiquée avec rigueur, douceur et sincérité est un moyen puissant d’élévation spirituelle. Elle sublime la foi, purifie l’intention, maîtrise l’ego et inscrit la relation à Dieu dans une dynamique de progrès réel et continu.



Cheminer vers Dieu, ce n’est donc pas avancer par à-coups émotionnels éphémères, mais marcher avec constance, maturité et remise en cause. La discipline est cette boussole silencieuse qui permet au croyant de ne pas se perdre en route et de transformer chaque jour ordinaire en une étape vers la perfection morale et spirituelle …



*****

Première parution sur le



Lire aussi :

La discipline spirituelle, une voie de libération intérieure

Le wird au quotidien : l'invocation pour nourriture du cœur et de l'esprit La discipline trouve son modèle le plus élevé dans la constance du Prophète qui, malgré les épreuves, les responsabilités et les difficultés, demeurait régulier dans ses actes d’adoration. Il ne préconisait jamais l’excès, mais la continuité ; non pas la performance spectaculaire, mais la fidélité quotidienne. La discipline prophétique enseigne l’équilibre, la persévérance et la stabilité intérieure. Elle rappelle que la proximité divine se construit dans le temps, par des actes simples mais répétés avec sincérité.D’après Aïcha (que Dieu l’agrée), le Prophète (paix et salut sur lui) avait une paillasse qu’il étendait durant la journée et sur laquelle il s’asseyait. La nuit, il priait sur cette paillasse et les gens ont commencé à le suivre dans sa prière. Une nuit, les gens se sont rassemblés auprès de lui, alors le Prophète a dit :(Rapporté par al-Bukhari et Muslim)Aïcha (que Dieu l’agrée) a aussi dit, selon un hadith rapporté par Muslim, que lorsque les gens de la famille de Muhammad (paix et salut sur lui) faisaient un acte, ils le faisaient avec assiduité.La discipline pratiquée avec rigueur, douceur et sincérité est un moyen puissant d’élévation spirituelle. Elle sublime la foi, purifie l’intention, maîtrise l’ego et inscrit la relation à Dieu dans une dynamique de progrès réel et continu.Cheminer vers Dieu, ce n’est donc pas avancer par à-coups émotionnels éphémères, mais marcher avec constance, maturité et remise en cause. La discipline est cette boussole silencieuse qui permet au croyant de ne pas se perdre en route et de transformer chaque jour ordinaire en une étape vers la perfection morale et spirituelle …*****Première parution sur le site de Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM).Lire aussi :







