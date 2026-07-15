Prières funéraires : face à la polémique, la Grande Mosquée de Lyon fait marche arrière

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La Grande Mosquée de Lyon a annoncé, mercredi 15 juillet, le retrait de la contribution financière qu'elle avait décidé d'instaurer fin juin pour l'organisation des prières funéraires (salat al-Janaza), ceci pour être dans un « esprit d'apaisement et de responsabilité ».
La polémique était née d'une note de service du 30 juin 2026, qui prévoyait, à partir du 1er septembre, une participation forfaitaire de 75 euros par passage à la mosquée, facturée aux agences de pompes funèbres pour couvrir les frais de personnel, d'entretien et de services aux familles endeuillées. Une mesure vivement critiquée par l'Union française des consommateurs musulmans (UFCM), qui y voyait une possible « double peine » pour des familles déjà éprouvées par un deuil, et un manquement à la gratuité traditionnelle de cet acte de solidarité.
Face aux très vives réactions suscitées par sa décision, l'institution lyonnaise réaffirme que la disposition contestée « ne concernait en aucun cas » la prière funéraire elle-même, qu'elle qualifie d'acte d'adoration gratuit, appelé à le demeurer. Mais « compte tenu de l'émotion suscitée et des interprétations qui en ont été faites », la mosquée dit avoir choisi de retirer cette contribution financière afin de ne laisser subsister aucune ambiguïté. Les autres mesures de la note de service, relatives à l'organisation des cérémonies et à la coordination avec les opérateurs funéraires, restent en revanche en vigueur.
La Grande Mosquée de Lyon a indiqué agir depuis plus de 30 ans avec le souci d'accueillir les familles endeuillées dans la dignité et de préserver la gratuité de l'acte cultuel, et affirme être venu en aide, discrètement, à des familles ne pouvant assumer le coût de leurs obsèques, une solidarité qu'elle dit vouloir poursuivre.
Son recteur, Kamel Kabtane, appelle enfin à une information « fidèle, responsable et respectueuse de la vérité », pour que les familles endeuillées ne pâtissent « pas de malentendus ou de polémiques qui ne servent ni leur intérêt ni celui de notre communauté ». Il assure que son institution continuera sa mission « avec indépendance, sérénité et fidélité aux valeurs de l'islam ».
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La salat al-janaza, la prière mortuaire : un acte de foi et de solidarité
La polémique était née d'une note de service du 30 juin 2026, qui prévoyait, à partir du 1er septembre, une participation forfaitaire de 75 euros par passage à la mosquée, facturée aux agences de pompes funèbres pour couvrir les frais de personnel, d'entretien et de services aux familles endeuillées. Une mesure vivement critiquée par l'Union française des consommateurs musulmans (UFCM), qui y voyait une possible « double peine » pour des familles déjà éprouvées par un deuil, et un manquement à la gratuité traditionnelle de cet acte de solidarité.
Face aux très vives réactions suscitées par sa décision, l'institution lyonnaise réaffirme que la disposition contestée « ne concernait en aucun cas » la prière funéraire elle-même, qu'elle qualifie d'acte d'adoration gratuit, appelé à le demeurer. Mais « compte tenu de l'émotion suscitée et des interprétations qui en ont été faites », la mosquée dit avoir choisi de retirer cette contribution financière afin de ne laisser subsister aucune ambiguïté. Les autres mesures de la note de service, relatives à l'organisation des cérémonies et à la coordination avec les opérateurs funéraires, restent en revanche en vigueur.
La Grande Mosquée de Lyon a indiqué agir depuis plus de 30 ans avec le souci d'accueillir les familles endeuillées dans la dignité et de préserver la gratuité de l'acte cultuel, et affirme être venu en aide, discrètement, à des familles ne pouvant assumer le coût de leurs obsèques, une solidarité qu'elle dit vouloir poursuivre.
Son recteur, Kamel Kabtane, appelle enfin à une information « fidèle, responsable et respectueuse de la vérité », pour que les familles endeuillées ne pâtissent « pas de malentendus ou de polémiques qui ne servent ni leur intérêt ni celui de notre communauté ». Il assure que son institution continuera sa mission « avec indépendance, sérénité et fidélité aux valeurs de l'islam ».
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