Prières funéraires : face à la polémique, la Grande Mosquée de Lyon fait marche arrière

« esprit d'apaisement et de responsabilité ».

« double peine »

« ne concernait en aucun cas »

« compte tenu de l'émotion suscitée et des interprétations qui en ont été faites »

« fidèle, responsable et respectueuse de la vérité »,

« pas de malentendus ou de polémiques qui ne servent ni leur intérêt ni celui de notre communauté »

« avec indépendance, sérénité et fidélité aux valeurs de l'islam »