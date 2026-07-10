Regards sur 100 ans d'histoire : la Grande Mosquée de Paris célèbre le centenaire de son inauguration

Présentation de l'éditeur

La Grande Mosquée de Paris est bien plus qu'un monument : depuis un siècle, elle est un point d'ancrage religieux, culturel et humain pour les musulmans en France, mais aussi un témoin engagé inscrit au coeur de la mémoire collective du pays. Lieu de culte, de transmission et de dialogue érigé en 1926 au coeur de la capitale pour honorer la mémoire des combattants musulmans morts pour la France, la Mosquée a accompagné les grandes transformations politiques, sociales et spirituelles du pays, affirmant durablement la place de l'islam dans le paysage national.



A l'occasion du centenaire de son inauguration, ce livre retrace l'histoire de cette institution singulière au fil des ans : événements marquants, moments fondateurs, figures majeures, épisodes méconnus, pratiques cultuelles, engagements spirituels, culturels, citoyens... Riche en archives, photographies et témoignages, il fait dialoguer historiens, chercheurs, artistes, responsables religieux et personnalités publiques. Ensemble, il dessinent le portait sensible de ce lieu emblématique.



Un voyage inédit pour découvrir les différentes facettes de la Grande Mosquée de Paris, à la croisée de l'histoire, de la foi, de l'art et de la société.