Regards sur 100 ans d'histoire : la Grande Mosquée de Paris célèbre le centenaire de son inauguration

L'avis de Saphirnews
15 juillet 1926 - 15 juillet 2026. La Grande Mosquée de Paris entend bien marquer les 100 ans de l’inauguration de son institution cet été. Près de quatre ans après la commémoration du centenaire de la pose de sa première pierre aux côtés d’Emmanuel Macron, la GMP organisera une cérémonie solennelle, mercredi 15 juillet, en présence du ministre de l’Intérieur en charge des relations avec les Cultes, Laurent Nuñez.
Pour accompagner cet événement, l'institution a annoncé la sortie d'un timbre spécialement conçu par La Poste pour son centenaire. Elle publie également, avec le concours du Cherche-Midi, un beau livre retraçant un siècle d'histoire en 100 dates. Un ouvrage collectif de bonne facture à destination du grand public, dirigé par le recteur Chems-Eddine Hafiz lui-même et dont l’animateur Stéphane Bern, en bon préfacier, espère qu’il puisse « servir de passerelle pour rapprocher les cultures et unir les esprits autour de ce patrimoine commun ».
Pour accompagner cet événement, l'institution a annoncé la sortie d'un timbre spécialement conçu par La Poste pour son centenaire. Elle publie également, avec le concours du Cherche-Midi, un beau livre retraçant un siècle d'histoire en 100 dates. Un ouvrage collectif de bonne facture à destination du grand public, dirigé par le recteur Chems-Eddine Hafiz lui-même et dont l’animateur Stéphane Bern, en bon préfacier, espère qu’il puisse « servir de passerelle pour rapprocher les cultures et unir les esprits autour de ce patrimoine commun ».
Présentation de l'éditeur
La Grande Mosquée de Paris est bien plus qu'un monument : depuis un siècle, elle est un point d'ancrage religieux, culturel et humain pour les musulmans en France, mais aussi un témoin engagé inscrit au coeur de la mémoire collective du pays. Lieu de culte, de transmission et de dialogue érigé en 1926 au coeur de la capitale pour honorer la mémoire des combattants musulmans morts pour la France, la Mosquée a accompagné les grandes transformations politiques, sociales et spirituelles du pays, affirmant durablement la place de l'islam dans le paysage national.
A l'occasion du centenaire de son inauguration, ce livre retrace l'histoire de cette institution singulière au fil des ans : événements marquants, moments fondateurs, figures majeures, épisodes méconnus, pratiques cultuelles, engagements spirituels, culturels, citoyens... Riche en archives, photographies et témoignages, il fait dialoguer historiens, chercheurs, artistes, responsables religieux et personnalités publiques. Ensemble, il dessinent le portait sensible de ce lieu emblématique.
Un voyage inédit pour découvrir les différentes facettes de la Grande Mosquée de Paris, à la croisée de l'histoire, de la foi, de l'art et de la société.
A l'occasion du centenaire de son inauguration, ce livre retrace l'histoire de cette institution singulière au fil des ans : événements marquants, moments fondateurs, figures majeures, épisodes méconnus, pratiques cultuelles, engagements spirituels, culturels, citoyens... Riche en archives, photographies et témoignages, il fait dialoguer historiens, chercheurs, artistes, responsables religieux et personnalités publiques. Ensemble, il dessinent le portait sensible de ce lieu emblématique.
Un voyage inédit pour découvrir les différentes facettes de la Grande Mosquée de Paris, à la croisée de l'histoire, de la foi, de l'art et de la société.
Sous la direction de Chems-Eddine Hafiz, La Grande Mosquée de Paris, Regards sur 100 ans en 100 événements, Le Cherche-Midi, juin 2026, 178 pages, 35 €
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