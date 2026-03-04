« protéger les musulmans de France, c'est aussi les protéger d'un autre danger qui est celui de l'instrumentalisation religieuse à laquelle on assiste parfois par les tenants de l'islam politique »

« J'assume de le dire car nous ne pouvons ignorer que certains cherchent aussi à fracturer notre société, à pousser au repli, à détourner l'islam de sa spiritualité pour en faire un projet politique »

« l'action résolue de l'État contre le séparatisme islamiste que nous menons (...) est parfois mal comprise, mal vécue par une partie des musulmans, vivant cela comme une stigmatisation »

« Je veux redire ici que l'action de l'Etat n'est dirigée contre aucune religion mais contre toutes les idéologies qui contestent les principes fondamentaux de la République. Ça n'est que ça, rien que ça mais c'est essentiel »

« Cet engagement à lutter contre l'islamisme s'inscrit toujours dans le cadre des lois de la République et je crois pouvoir dire que la France ne serait plus elle-même

et les porteurs de l'islam politique, finalement, auraient eu raison de toutes nos valeurs si des citoyens ou des structures étaient visés aveuglément et essentialisés. C'est pourquoi je me suis opposé à toutes les propositions qui conduisent à ces amalgames visant les croyants et non les tenants de l'islam politique »

« pas très opportunes contre lesquelles je serai toujours un rempart »