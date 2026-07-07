Alsace : un conseil des cultes lancé pour faire vivre le dialogue interreligieux sur le territoire

« Nous souhaitons aller dans les collèges, en collectif »

« mieux vivre ensemble ».

« événements avaient pu mettre de la distance »

« Il était important que l'on puisse se retrouver tous ensemble et relancer ce dialogue interreligieux »

« Permettre de ne pas s'ignorer, de mieux se connaître et de progresser ensemble ».

« Dans une société fracturée où la violence et l'intolérance empiètent de plus en plus sur le dialogue et le respect, ce Conseil des cultes ouvre un nouvel espace de réflexion et d’action au service du bien commun, avec la diversité comme richesse pour renforcer le vivre-ensemble »

« Que voulons-nous faire ensemble ? »