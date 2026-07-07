Alsace : un conseil des cultes lancé pour faire vivre le dialogue interreligieux sur le territoire

© CEA/Facebook
La Collectivité européenne d'Alsace (CEA) a officiellement installé, lundi 6 juillet, son conseil des cultes, réunissant les représentants de neuf confessions présentes sur le territoire, qu'elles relèvent ou non du Concordat, rapporte DNA. L'initiative est portée par Frédéric Bierry, président de la CEA, qui a rappelé à cette occasion des chiffres préoccupants : les atteintes aux édifices religieux sont passées de 621 à 843 entre 2010 et 2025 en France, et près de 2 500 actes antireligieux ont été recensés en 2025. Un phénomène auquel n’échappe pas l'Alsace.
Cette nouvelle instance, qui se réunira deux fois par an, entend concentrer ses efforts sur la jeunesse. « Nous souhaitons aller dans les collèges, en collectif », a indiqué le président de la CEA, qui devra définir avec le rectorat les modalités d'intervention des représentants des cultes. Les quelque 200 médiathèques et bibliothèques alsaciennes seront également mobilisées pour diffuser le message du « mieux vivre ensemble ».
Le lancement de ce conseil des cultes intervient alors que les préfectures organisent ces dernières semaines des assisses territoriales de lutte contre les actes antireligieux. La création de l’instance a lieu aussi dans un contexte sensible. Sans évoquer directement la guerre à Gaza, le grand rabbin Harold Weill a reconnu que le dialogue interreligieux s'était étiolé, et que des « événements avaient pu mettre de la distance » entre les différents acteurs. « Il était important que l'on puisse se retrouver tous ensemble et relancer ce dialogue interreligieux », a-t-il déclaré.
L'archevêque de Strasbourg, Mgr Delannoy, a résumé l'esprit de la démarche ainsi : « Permettre de ne pas s'ignorer, de mieux se connaître et de progresser ensemble ». « Dans une société fracturée où la violence et l'intolérance empiètent de plus en plus sur le dialogue et le respect, ce Conseil des cultes ouvre un nouvel espace de réflexion et d’action au service du bien commun, avec la diversité comme richesse pour renforcer le vivre-ensemble », a affirmé Frédéric Bierry sur ses réseaux sociaux.
Un premier grand rendez-vous est d'ores et déjà fixé au 12 novembre prochain à Strasbourg autour du thème « Que voulons-nous faire ensemble ? », avec une exposition itinérante qui pourra ensuite circuler partout en Alsace.
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Les préfets en première ligne face à la forte hausse des actes antireligieux
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L'archevêque de Strasbourg, Mgr Delannoy, a résumé l'esprit de la démarche ainsi : « Permettre de ne pas s'ignorer, de mieux se connaître et de progresser ensemble ». « Dans une société fracturée où la violence et l'intolérance empiètent de plus en plus sur le dialogue et le respect, ce Conseil des cultes ouvre un nouvel espace de réflexion et d’action au service du bien commun, avec la diversité comme richesse pour renforcer le vivre-ensemble », a affirmé Frédéric Bierry sur ses réseaux sociaux.
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