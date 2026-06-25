Sur le vif Grande-Bretagne : une série d'agressions islamophobes à Édimbourg secoue l'Écosse Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 25 Juin 2026









Un Écossais de 36 ans a été très rapidement interpellé et inculpé. Des vidéos diffusées en ligne montrent un homme torse nu parcourant les rues, armé d'un large couteau, tandis qu'une autre séquence le montre s'acharner sur la porte d'une pizzeria en train de crier qu'il fallait « protéger le pays » des musulmans. Deux des victimes avaient quitté leur mosquée à l'issue de la prière lorsqu'elles ont été agressées, nécessitant des soins à l'hôpital. Leur pronostic vital n’a heureusement pas été engagé, comme pour les trois autres blessés, mais le choc n'en reste pas moins grand.



La police antiterroriste a été mobilisé pour enquêter sur les attaques. La ministre britannique de l'Intérieur, Shabana Mahmood, s'est dite « horrifiée » par ces violences, affirmant qu' « il n'y a pas de place pour la haine et la violence contre les musulmans » . Le Premier ministre « ferait face à toute la rigueur de la loi ».



Ces événements interviennent dans un Royaume-Uni sous haute tension, après des émeutes à Belfast liées à une attaque au couteau commise par un ressortissant soudanais. Le Conseil musulman de Grande-Bretagne (MCB) a dénoncé une violence survenue « peu après des pogroms racistes dans les rues de Belfast » , en Irlande, et qu'il juge comme « une conséquence directe d'une rhétorique politique diabolisant des communautés entières ». « La communauté musulmane est, à juste titre, inquiète et préoccupée , a fait part l'organisation. À notre communauté : restez vigilants, veillez les uns sur les autres et, s'il vous plaît, signalez tout crime de haine islamophobe à la police. »



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Royaume-Uni : le gouvernement, au chevet des musulmans et juifs, renforce la sécurisation de leurs lieux de culte L’affaire n’a fait que peu de bruit au-delà de la Grande-Bretagne, mais elle révèle pourtant un climat de tension forte à l’encontre des musulmans en Europe. Cinq hommes, âgés entre 22 et 39 ans, ont été blessés, dans la soirée du vendredi 19 juin, lors d'une série d'attaques survenues dans plusieurs quartiers d'Édimbourg. Les enquêteurs estiment qu'elles ciblaient précisément des membres de la communauté musulmane.Un Écossais de 36 ans a été très rapidement interpellé et inculpé. Des vidéos diffusées en ligne montrent un homme torse nu parcourant les rues, armé d'un large couteau, tandis qu'une autre séquence le montre s'acharner sur la porte d'une pizzeria en train de crier qu'il fallaitdes musulmans. Deux des victimes avaient quitté leur mosquée à l'issue de la prière lorsqu'elles ont été agressées, nécessitant des soins à l'hôpital. Leur pronostic vital n’a heureusement pas été engagé, comme pour les trois autres blessés, mais le choc n'en reste pas moins grand.La police antiterroriste a été mobilisé pour enquêter sur les attaques. La ministre britannique de l'Intérieur, Shabana Mahmood, s'est dite « horrifiée » par ces violences, affirmant qu'. Le Premier ministre Keir Starmer , qui a annoncé sa démission lundi 22 juin, a été plus direct encore, assurant que le suspectCes événements interviennent dans un Royaume-Uni sous haute tension, après des émeutes à Belfast liées à une attaque au couteau commise par un ressortissant soudanais. Le Conseil musulman de Grande-Bretagne (MCB) a dénoncé une violence survenue, en Irlande, et qu'il juge comme, a fait part l'organisation.Lire aussi :







