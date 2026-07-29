Aulnay-sous-Bois : une mosquée fermée six mois par la préfecture, la justice saisie

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a annoncé, lundi 27 juillet, la fermeture pour une durée de six mois de la mosquée Attaqwa, dite « Chanteloup » , à Aulnay-sous-Bois. Dans son communiqué, la préfecture affirme que cette décision, prise sur le fondement de l'article L. 227-1 du Code de la sécurité intérieure, se justifie « en raison des propos, idées ou théories diffusées dans cette mosquée et sur les réseaux sociaux des imams, lesquels provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, font l'apologie d'actes de terrorisme ».



Mardi 28 juillet, les responsables de l'établissement ont fait savoir, par la voix de leur avocat Me Rafik Chekkat, qu'ils contestent cette mesure. Ils dénoncent une décision « fondée sur des éléments insuffisants, imprécis et non étayés » et affirment que la fermeture « porte une atteinte grave aux libertés de religion et d'expression, au droit de propriété et au principe de laïcité » . L'association gestionnaire a saisi en référé le tribunal administratif de Montreuil afin d'obtenir l'annulation de l'arrêté préfectoral.

