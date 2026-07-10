Le FEMYSO exclu du Parlement européen ? L'organisation musulmane appelle à une clarification de la situation « sans délai »

« Nouvelle victoire face aux islamistes frères musulmans ! Ce mardi, en réunion du bureau du Parlement européen, nous avons obtenu l’exclusion des islamistes du FEMYSO de toutes les activités du Parlement européen, à commencer du EYE (European Youth Event), le grand rassemblement de la jeunesse européenne. »

« des allégations et des discours qui ont été maintes fois démentis ».

« aucune notification officielle du Parlement européen confirmant une telle mesure »

« Depuis près de trois décennies, FEMYSO collabore de manière transparente et constructive avec les institutions européennes afin de promouvoir la participation des jeunes, l’engagement démocratique et les droits fondamentaux. Nous accordons une grande importance à notre coopération de longue date avec le Parlement européen et restons déterminés à entretenir une relation constructive et respectueuse avec cette institution »

« Tant que le Parlement européen n’aura pas apporté de précisions officielles, les déclarations publiques faites aujourd’hui restent invérifiées »

« clarifier la situation sans délai ».