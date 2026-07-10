Le FEMYSO exclu du Parlement européen ? L'organisation musulmane appelle à une clarification de la situation « sans délai »

© Femyso
« Nouvelle victoire face aux islamistes frères musulmans ! Ce mardi, en réunion du bureau du Parlement européen, nous avons obtenu l’exclusion des islamistes du FEMYSO de toutes les activités du Parlement européen, à commencer du EYE (European Youth Event), le grand rassemblement de la jeunesse européenne. » C’est en ces termes que l’eurodéputée Marion Maréchal a annoncé, mardi 8 juillet, l’exclusion du Forum des organisations européennes musulmanes de jeunes et d'étudiants (FEMYSO) des activités menées par l’institution basée à Strasbourg.
L’organisation musulmane, vilipendée ces dernières années par les groupes politiques de droite et d’extrême droite pour ses liens supposés avec les Frères musulmans, a tenu à réagir le jour même aux déclarations de la nièce de Marine Le Pen.. Dans un communiqué, le FEMYSO affirme que les propos de l’élue reprennent « des allégations et des discours qui ont été maintes fois démentis ».
Il indique n'avoir reçu à ce jour « aucune notification officielle du Parlement européen confirmant une telle mesure », ni été informée d'une quelconque procédure en ce sens. « Depuis près de trois décennies, FEMYSO collabore de manière transparente et constructive avec les institutions européennes afin de promouvoir la participation des jeunes, l’engagement démocratique et les droits fondamentaux. Nous accordons une grande importance à notre coopération de longue date avec le Parlement européen et restons déterminés à entretenir une relation constructive et respectueuse avec cette institution », écrit l'organisation, qui revendique notamment une participation continue à la Rencontre des jeunes européens (EYE) depuis 2016.
« Tant que le Parlement européen n’aura pas apporté de précisions officielles, les déclarations publiques faites aujourd’hui restent invérifiées », indique le FEMYSO, qui appelle donc l’institution à « clarifier la situation sans délai ».
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Il indique n'avoir reçu à ce jour « aucune notification officielle du Parlement européen confirmant une telle mesure », ni été informée d'une quelconque procédure en ce sens. « Depuis près de trois décennies, FEMYSO collabore de manière transparente et constructive avec les institutions européennes afin de promouvoir la participation des jeunes, l’engagement démocratique et les droits fondamentaux. Nous accordons une grande importance à notre coopération de longue date avec le Parlement européen et restons déterminés à entretenir une relation constructive et respectueuse avec cette institution », écrit l'organisation, qui revendique notamment une participation continue à la Rencontre des jeunes européens (EYE) depuis 2016.
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