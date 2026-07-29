Les fondements du dialogue entre les civilisations à la lumière de la sira prophétique (1/3)

Le présent article s’inscrit dans le cadre des initiatives scientifiques et religieuses visant à commémorer le 15e centenaire de la naissance du Prophète Muhammad https://www.saphirnews.com/L-institution-du-Mawlid-et-la-louange-du-Prophete-Muhammad-par-ses-noms_a29854.html (paix et salut sur lui). Cette dynamique s’inscrit notamment dans la continuité du message royal du roi Mohammed VI au Conseil supérieur des oulémas, appelant à un renouvellement de l’intérêt porté à la sira prophétique en tant que référence spirituelle et civilisationnelle.
Dans cette perspective, cette contribution entend analyser les liens entre la sira prophétique ou la vie du Prophète et la question du dialogue entre les civilisations. Elle vise à mettre en évidence la portée universelle de ce modèle, tant pour l’humanité en général que pour les musulmans vivant dans des sociétés pluralistes, en particulier en contexte occidental. L’objectif est également de contribuer à la mise en valeur de l’image d’un islam porteur de valeurs humanistes, à travers la figure du Prophète Muhammad (paix et salut sur lui), notamment dans sa relation à l’altérité.
Pour ce faire, l’étude s’appuie sur quatre moments fondateurs de la tradition prophétique – le Pacte des Vertueux, la Constitution de Médine, le sermon d’adieu et le traité de Hudaybiyya – envisagés comme des paradigmes structurants du dialogue inter-civilisationnel.
Dans cette perspective, cette contribution entend analyser les liens entre la sira prophétique ou la vie du Prophète et la question du dialogue entre les civilisations. Elle vise à mettre en évidence la portée universelle de ce modèle, tant pour l’humanité en général que pour les musulmans vivant dans des sociétés pluralistes, en particulier en contexte occidental. L’objectif est également de contribuer à la mise en valeur de l’image d’un islam porteur de valeurs humanistes, à travers la figure du Prophète Muhammad (paix et salut sur lui), notamment dans sa relation à l’altérité.
Pour ce faire, l’étude s’appuie sur quatre moments fondateurs de la tradition prophétique – le Pacte des Vertueux, la Constitution de Médine, le sermon d’adieu et le traité de Hudaybiyya – envisagés comme des paradigmes structurants du dialogue inter-civilisationnel.
Le Pacte des Vertueux : une précédente éthique universelle
Le Pacte des Vertueux (Hilf al-Fudûl) constitue l’une des premières manifestations d’un engagement éthique collectif fondé sur la justice et la défense des opprimés. Bien qu’antérieur à la révélation islamique, ce pacte fut explicitement approuvé par le Prophète (paix et salut sur lui), qui en souligna la valeur morale universelle.
Ce précédent illustre une conception du vivre-ensemble fondée sur des valeurs transversales, dépassant les appartenances religieuses et culturelles, et s’inscrivant dans une logique de solidarité humaine.
Ce précédent illustre une conception du vivre-ensemble fondée sur des valeurs transversales, dépassant les appartenances religieuses et culturelles, et s’inscrivant dans une logique de solidarité humaine.
Le pacte de Médine : vers une citoyenneté pluraliste
Le pacte de Médine représente un jalon majeur dans l’histoire des systèmes politiques et sociaux. En instituant un cadre juridique régissant les relations entre musulmans et non musulmans, ce texte pose les bases d’une citoyenneté inclusive fondée sur l’égalité des droits et des devoirs.
Il consacre des principes fondamentaux tels que la justice, la coexistence pacifique, la solidarité et la reconnaissance de la diversité religieuse et culturelle. Ce document témoigne ainsi d’une vision politique novatrice à l’époque du prophète, articulant unité communautaire et pluralité identitaire.
Lire aussi : Une déclaration historique en faveur du pluralisme religieux en terre d'islam
Il consacre des principes fondamentaux tels que la justice, la coexistence pacifique, la solidarité et la reconnaissance de la diversité religieuse et culturelle. Ce document témoigne ainsi d’une vision politique novatrice à l’époque du prophète, articulant unité communautaire et pluralité identitaire.
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Le sermon d’adieu : une éthique universelle des droits humains
Le sermon d’adieu constitue un texte normatif majeur dans la formulation d’une éthique universelle. Le Prophète (paix et salut sur lui) y affirme des principes fondamentaux tels que l’inviolabilité de la vie, des biens et de la dignité humaine, ainsi que l’égalité entre tous les êtres humains. Ce discours peut être interprété comme une déclaration anticipée des droits humains, fondée sur l’unité de l’origine humaine et la primauté de la valeur morale (taqwa) sur toute distinction ethnique ou sociale.
Le traité de Hudaybiyya : diplomatie et gestion pacifique des conflits
Le traité de Hudaybiyya constitue un exemple paradigmatique de résolution pacifique des conflits. En acceptant des conditions apparemment défavorables, le Prophète (paix et salut sur lui) a privilégié une stratégie de paix à long terme, fondée sur la négociation, la reconnaissance mutuelle et la stabilité.
Ce modèle met en évidence l’importance de la diplomatie, de la patience stratégique et du compromis dans la construction de relations durables entre groupes distincts.
Ce modèle met en évidence l’importance de la diplomatie, de la patience stratégique et du compromis dans la construction de relations durables entre groupes distincts.
Le cadre conceptuel
L’analyse repose sur quatre concepts fondamentaux :
Les fondements : entendus comme les principes structurants qui orientent la pensée et l’action humaines.
La communication : définie comme un processus d’échange symbolique visant la compréhension mutuelle et l’interaction.
La civilisation : appréhendée comme l’ensemble des productions matérielles et immatérielles d’une société.
La sira prophétique : considérée comme une discipline scientifique étudiant la vie du Prophète et son impact sur la société et la civilisation
Les fondements : entendus comme les principes structurants qui orientent la pensée et l’action humaines.
La communication : définie comme un processus d’échange symbolique visant la compréhension mutuelle et l’interaction.
La civilisation : appréhendée comme l’ensemble des productions matérielles et immatérielles d’une société.
La sira prophétique : considérée comme une discipline scientifique étudiant la vie du Prophète et son impact sur la société et la civilisation
La sira prophétique dans la tradition savante et les études occidentales
La sira prophétique a fait l’objet d’une attention soutenue dès les débuts de l’islam. Les compagnons, puis les générations suivantes, ont contribué à sa transmission et à sa structuration en tant que discipline scientifique autonome. Des figures telles qu’Ibn Ishaq, Ibn Hicham ou encore Al-Waqidi ont joué un rôle déterminant dans la constitution de ce corpus.
Par ailleurs, certains penseurs occidentaux ont reconnu la portée universelle de la figure prophétique. Des auteurs tels que Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Gustave Le Bon ou Léon Tolstoï ont mis en lumière les dimensions éthiques, politiques et sociales de la mission du Prophète Muhammad (paix et salut sur lui), soulignant son rôle dans l’édification d’une civilisation structurée et cohérente.
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Mohammed El Mahdi Krabch est membre correspondant de l’Académie de Nîmes (société savante), imam, théologien et aumônier référent des hôpitaux de l'Hérault. Il est consultant aux affaires théologiques et bioéthiques du culte musulman des hôpitaux de la région Occitanie.
Lire aussi :
Pourquoi il est important d’étudier la vie du Prophète de l'islam
L’institution du Mawlid et la louange du Prophète Muhammad par ses noms
Par ailleurs, certains penseurs occidentaux ont reconnu la portée universelle de la figure prophétique. Des auteurs tels que Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Gustave Le Bon ou Léon Tolstoï ont mis en lumière les dimensions éthiques, politiques et sociales de la mission du Prophète Muhammad (paix et salut sur lui), soulignant son rôle dans l’édification d’une civilisation structurée et cohérente.
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Mohammed El Mahdi Krabch est membre correspondant de l’Académie de Nîmes (société savante), imam, théologien et aumônier référent des hôpitaux de l'Hérault. Il est consultant aux affaires théologiques et bioéthiques du culte musulman des hôpitaux de la région Occitanie.
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