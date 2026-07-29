Les fondements du dialogue entre les civilisations à la lumière de la sira prophétique (1/3)

Le présent article s’inscrit dans le cadre des initiatives scientifiques et religieuses visant à commémorer le 15e centenaire de la naissance du Prophète Muhammad https://www.saphirnews.com/L-institution-du-Mawlid-et-la-louange-du-Prophete-Muhammad-par-ses-noms_a29854.html (paix et salut sur lui). Cette dynamique s’inscrit notamment dans la continuité du message royal du roi Mohammed VI au Conseil supérieur des oulémas, appelant à un renouvellement de l’intérêt porté à la sira prophétique en tant que référence spirituelle et civilisationnelle.



Dans cette perspective, cette contribution entend analyser les liens entre la sira prophétique ou la vie du Prophète et la question du dialogue entre les civilisations. Elle vise à mettre en évidence la portée universelle de ce modèle, tant pour l’humanité en général que pour les musulmans vivant dans des sociétés pluralistes, en particulier en contexte occidental. L’objectif est également de contribuer à la mise en valeur de l’image d’un islam porteur de valeurs humanistes, à travers la figure du Prophète Muhammad (paix et salut sur lui), notamment dans sa relation à l’altérité.



Pour ce faire, l’étude s’appuie sur quatre moments fondateurs de la tradition prophétique – le Pacte des Vertueux, la Constitution de Médine, le sermon d’adieu et le traité de Hudaybiyya – envisagés comme des paradigmes structurants du dialogue inter-civilisationnel.