À l’occasion du mois de Rabi al-Awwal, qui marque la naissance du Prophète Muhammad, paix et salut sur lui, les cœurs des fidèles se tournent avec affection et révérence vers celui qui a été envoyé comme « miséricorde pour les mondes » (Coran, 21 : 107). Ce mois béni est un moment propice pour (re)découvrir la biographie de cet homme exceptionnel dont l’existence continue d’inspirer des millions de personnes autour du globe.



La biographie du Prophète Muhammad – Sira Nabawiya – constitue un aspect essentiel de la compréhension et de la pratique de l’Islam. Traduite par « conduite prophétique » ou « agir prophétique » , elle représente bien plus qu’une séquence d’événements historiques ; elle est une source inépuisable de guidance spirituelle et morale. Cet article vise à mettre en lumière les raisons pour lesquelles tout croyant est invité à connaître la biographie du Prophète Muhammad, paix et salut sur lui.

Suivre le Prophète « Croyez donc en Dieu et en Son messager, le Prophète illettré, qui croit en Dieu et en Ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. » (Coran, 7 : 158)



Suivre le Prophète, paix et salut sur lui, c’est le prendre pour modèle, « Dis si vous aimez Dieu, suivez-moi et Dieu vous aimera. » (Coran, 3 : 31)



Ainsi, notre objectif suprême est de suivre, d’aimer le Prophète dans l’espoir d’atteindre l’amour divin, qui est la véritable essence de l’étude sa biographie. En approfondissant notre connaissance du Prophète, nous cherchons à nous rapprocher de Dieu. Cet engagement se nourrit, en autre, en parcourant sa vie. En effet, nous ne pouvons réellement apprécier et suivre une personne sans d’abord apprendre à la connaître et à l’aimer profondément. Plusieurs versets du Coran nous enjoignent de suivre le Prophète afin de recevoir la guidance divine.(Coran, 7 : 158)Suivre le Prophète, paix et salut sur lui, c’est le prendre pour modèle, ce n’est pas juste l’imiter dans les faits et gestes comme beaucoup ; cela implique d’adopter son éthique, d’apprécier sa ligne de conduite et de s’engager spirituellement dans ses enseignements. Cette suivance n’est pas une imitation superficielle, mais une transformation profonde motivée par l’amour de Dieu et de Son Messager :(Coran, 3 : 31)Ainsi, notre objectif suprême est de suivre, d’aimer le Prophète dans l’espoir d’atteindre l’amour divin, qui est la véritable essence de l’étude sa biographie. En approfondissant notre connaissance du Prophète, nous cherchons à nous rapprocher de Dieu. Cet engagement se nourrit, en autre, en parcourant sa vie. En effet, nous ne pouvons réellement apprécier et suivre une personne sans d’abord apprendre à la connaître et à l’aimer profondément.

L’amour pour le Prophète Il existe une autre dimension qui élève la qualité de la suivance, c’est l’amour. Celui qui suit par amour, suit le Prophète de la meilleure des façons. L’amour pour le Prophète, paix et salut sur lui, est un autre pilier essentiel qui se renforce en explorant sa vie. Connaître en profondeur ses traits de caractère, ses paroles, ses épreuves, apprécier ses qualités, ses vertus, ses exploits, ses œuvres transforme et enrichit la relation du croyant envers cet être exceptionnel au point de l’aimer. Cet amour inspire alors une fidélité qui facilite la pratique des enseignements et renforce notre lien avec Dieu.



Connaître la vie du Prophète, paix et salut sur lui, est également indispensable pour comprendre le Coran. De nombreux versets ne peuvent être pleinement compris sans connaître le contexte historique et personnel dans lequel ils ont été révélés. Par exemple, la sourate « Ad-Duha – Le jour montant » prend un sens particulier à la lumière des moments de doute et de désespoir que le Prophète a traversé durant la rupture momentanée de la Révélation.



D’après Aïcha, que Dieu l’agrée : « Le comportement du Messager de Dieu était le Coran. » (Rapporté par Ibn Kathir). Les gens qui l’accompagnaient disaient de lui : « C’était un Coran qui marchait sur terre. » Connaître la vie du Prophète, c’est aussi comprendre et mettre en pratique la parole de Dieu.

Résilience et espérance Dans un monde confronté à l’injustice à l’égard des musulmans, à l’islamophobie et à diverses formes de discrimination, la lecture de la vie du Messager de Dieu offre espoir et persévérance. Elle montre comment le Prophète et ses compagnons ont fait face à l’adversité, fournissant ainsi un modèle de courage et de foi inébranlable.



Les récits des Prophètes, des civilisations, des époques antérieures sont une exhortation qui apporte beaucoup en termes d’enseignement. Dieu, exalté soit Son Nom, enseignait à Son Messager les histoires des Prophètes qui l’ont précédé afin de raffermir son cœur, de le rassurer et de l’accompagner dans sa persévérance face aux épreuves : « Et tout ce que Nous te racontons des récits des messagers, c’est pour en raffermir ton cœur. Et de ceux-ci t’est venue la vérité ainsi qu’une exhortation et un rappel aux croyants. » (Coran, 11 : 120)



Ainsi, lorsque nous étudions la vie du Prophète et celle des gens qui nous ont précédés dans la foi, nous partageons nos peines, nous comparons nos épreuves, nous répartissons la charge : « Certes, ils ont beaucoup plus souffert et ils ont été endurants. » Ainsi les cœurs se raffermissent. On réalise que la voie qui mène à Dieu à travers ces modèles vivants est une voie ascendante, parsemée d’épreuves salutaires, qui participe à notre éducation, à notre ascension et épanouissement spirituels.

Le modèle prophétique dans le monde contemporain La vie du Prophète sert de modèle dans tous les aspects de la vie quotidienne, pas seulement dans la sphère spirituelle mais aussi dans les interactions sociales, commerciales et politiques. Sa vie est un parfait équilibre et un excellent exemple de nature à éveiller en nous les meilleures vocations. Adopter son modèle aujourd’hui signifie agir avec justice, intégrité et compassion dans tous les domaines de notre existence.



L’étude de la vie du Prophète englobe également l’exploration des vies des hommes et des femmes de sa génération, décrites comme les meilleures de l’histoire musulmane. Ces illustres personnes, simples, avec leurs faiblesses, leurs sentiments, leurs humeurs, mais profondément dévouées à Dieu et au Prophète, ont surmonté des épreuves significatives, illustrant ainsi leur fidélité et leur engagement.



Leur parcours, aux côtés du Messager de Dieu, nous révèle les vertus d’une éducation spirituelle profonde qui les a amenés à renoncer à leurs anciennes pratiques et convictions. Pour nous, musulmans contemporains confrontés à un monde matérialiste, découvrir leur vie et connaître leur cheminement éveille l’ambition d’opérer un changement similaire ; et aspire à devenir les dignes héritiers de ces illustres Compagnon-ne-s.

L’art du vivre ensemble



Un autre exemple est le Pacte de Médine, à travers lequel le Prophète a établi une coexistence pacifique entre musulmans et tribus juives, La vie du Prophète, paix et salut sur lui, révèle des exemples significatifs sur la manière d’interagir avec les non-musulmans. Un exemple marquant est son estime pour le Négus, roi chrétien d’Abyssinie, à qui il recommanda aux musulmans de chercher asile. En louant le Négus, le Prophète valorise la reconnaissance du patrimoine humain fondé sur des valeurs communes, telles que le respect de la dignité humaine et l’équité.Un autre exemple est le Pacte de Médine, à travers lequel le Prophète a établi une coexistence pacifique entre musulmans et tribus juives, promouvant une communauté basée sur le respect mutuel des droits religieux et la liberté de culte . Ce pacte démontre la vision du Prophète pour une société multiculturelle et multireligieuse, où le vivre ensemble et l’intégration sont valorisées. Ces actions illustrent comment la vie du Prophète servait de fondement à une approche ouverte et respectueuse des différentes convictions et croyances.

Sa vie est un miracle



Toutes les facettes de la vie du Prophète : la perte précoce de ses parents, son illettrisme, le pouvoir qu’il détenait et pourtant la simplicité qui accompagnait sa vie, l’expansion de l’Islam en un temps record à travers une génération qu’il a éduquée… tous ces éléments sont des signes que sa vie est un miracle. Ibn Hamza d’Andalousie disait : « Par Dieu, si le Prophète n’avait reçu aucun miracle autre que sa vie et son époque, cela aurait été suffisant pour montrer qu’il était Prophète de Dieu. »



Connaître la vie du Messager de Dieu, paix et salut sur lui, n’est pas seulement une quête de connaissances ; elle est un chemin vers une compréhension plus intime de sa conduite, nous permettant de mieux le suivre, de l’aimer davantage, et de nous inspirer de son exemple dans notre quête de proximité et d’amour auprès de Dieu. Le modèle prophétique incarne une manière de vivre et d’agir quotidienne, transformant chaque fidèle en un reflet vivant des enseignements du Coran. Ainsi, en nous inspirant de sa vie, nous aspirons à devenir des manifestations de la parole divine, animées par les principes éternels qu’il a exemplifiés.



