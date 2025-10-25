Royaume-Uni : le gouvernement, au chevet des musulmans et juifs, renforce la sécurisation de leurs lieux de culte

« Mon gouvernement s'engage à offrir des rues plus sûres pour tous, et cela signifie protéger les lieux de culte de ceux qui cherchent à nous diviser par la haine et la violence » , a-t-il ajouté.



En ce sens, Keir Starmer avait d'ailleurs annoncé, une semaine plus tôt, un fonds d'urgence de 10 millions de livres pour la sécurisation des centres communautaires juifs après la grave attaque de la synagogue Heaton Park, à Manchester. Celle-ci, perpétrée début octobre en pleine célébration de Yom Kippour, avait provoqué la mort de deux fidèles.



L'enveloppe annoncée s'ajoute, quant à elle, aux 18 millions de livres (20,6 millions d'euros) dont dispose, pour le même objet cette année, la communauté juive, à travers le Fonds communautaire de sécurité (CST).



Le Conseil musulman de Grande-Bretagne (MCB) a salué l'annonce faite à Peacehaven, estimant que le renforcement des dispositifs de sécurité des mosquées était « attendu depuis longtemps » . L’organisation a toutefois mis un bémol, déclarant que « le gouvernement semble toujours faire l'autruche quant aux causes de cette vague d'hostilité et d'attaques islamophobes envers les Britanniques musulmans. Tant que nous traiterons les symptômes plutôt que les causes, les communautés religieuses minoritaires continueront de vivre dans l'ombre de cette haine ».



Selon les dernières données gouvernementales, les crimes islamophobes ont augmenté de 19 % au cours de l’année prenant fin en mars 2025, tandis que 44 % de l’ensemble des crimes haineux à caractère religieux visaient les musulmans.