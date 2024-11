Islamophobie : après l'attaque de Southport, l'inquiétude des Britanniques musulmans toujours aussi présente

« résultats positifs et plus optimistes »

Les émeutes racistes et islamophobes qui ont eu cours en Grande-Bretagne après l’attaque au couteau de Southport, dans le nord-ouest de l’Angleterre, ont laissé des traces sur les communautés musulmanes britanniques. Selon une étude réalisée par l’organisation de lutte contre l’islamophobie Tell Mama auprès de 750 musulmans et rendue publique mercredi 20 novembre, un musulman sur quatre interrogés a fait l'expérience de l'islamophobie après le 30 juillet.Sept musulmans sur dix estiment que la haine antimusulmane s'est répandue au Royaume-Uni depuis la tragédie. Deux tiers affirment que l’hostilité à l’encontre des musulmans, se traduisant par un risque plus grand d’agressions, a augmenté, tandis que près de quatre personnes sur dix pensent que la mosquée de leur ville est exposée à des risques de la part de groupes d'extrême droite. Un tiers des sondés envisagent même de quitter le pays pour s'installer ailleurs, assure Tell Mama.Le sondage a tout de même révélé desen réaction aux manifestations de haine qui se sont multipliés au cours de l’été en ligne et hors ligne. Ainsi, la moitié des Britanniques musulmans interrogés ont déclaré que ces récents événements les avaient rendusdans l’expression de leur identité musulmane auprès. Par ailleurs, six musulmans sur dix ont tout de même déclaré