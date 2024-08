Sur le vif Après l'attaque de Southport, les mosquées britanniques en alerte générale Rédigé par Lina Farelli | Lundi 5 Août 2024 à 22:34





Après l'attaque au couteau de Southport, dans l'ouest de l'Angleterre, le 29 juillet, les fake news vont bon train au point de placer les mosquées et les centres d'hébergement de migrants en état d'alerte générale. Dans plusieurs villes, des lieux de culte ont été la cible d'attaques par des groupes racistes et xénophobes mettant le drame sur le dos des musulmans et des migrants.



A Southport déjà, la mosquée a été visée, jeudi 31 juillet, par des jets de projectiles, blessant au passage des dizaines de policiers qui la protégeaient. Ses responsables ont déploré l'attaque « la plus importante » de l'histoire de l'édifice religieux. Une mosquée de Liverpool a aussi été menacée par des manifestants dont certains sont membres de l’English Defence League (EDL). Des lieux d'accueil des migrants ont été vandalisés.



Des tensions et des émeutes ont ainsi éclaté à divers endroits du pays. Le mouvement antiraciste Hope Not Hate a recensé pas moins de 30 manifestations de haine durant le week-end du 3 et du 4 août. Le Conseil musulman de Grande-Bretagne (MCB), par la voix de sa secrétaire générale Zara Mohammed, a appelé les mosquées à renforcer leur sécurité et à être extrêmement vigilantes, tout particulièrement lors de la prière du vendredi, face à la violence de mouvements d'extrême droite qui déversent « leur haine raciste » et « cherchent à intimider les communautés musulmanes et les mosquées » .



« Nous exhortons la police, les autorités locales et le gouvernement à prendre des mesures plus fortes pour arrêter la propagation de la violence à travers le pays et empêcher que de tels incidents ne se reproduisent ailleurs. » , a signifié la mosquée de Southport.

Une tragédie instrumentalisée par des groupes de haine « voyous d'extrême droite » . « A la communauté musulmane, je prendrai toutes les mesures possibles pour assurer votre sécurité » , a promis le chef du gouvernement.



L'attaque dans une école de danse à Southport a provoqué la mort de trois fillettes âgées de 6, 7 et 9 ans alors qu'elles participaient à une activité sur le thème de la chanteuse Taylor Swift. Onze personnes dont huit enfants ont été blessés dont six avaient été transportés dans un état critique. L'auteur présumé de cette tragédie est un adolescent de 17 ans. Ses motivations restent floues mais il a été inculpé pour trois meurtres et dix tentatives de meurtre et a été placé en détention provisoire dans un établissement pour mineur après sa comparution jeudi 1er août devant un tribunal de Liverpool.



La piste terroriste a été écartée par les autorités, qui ont dérogé à la loi anglaise imposant le respect de l’anonymat des suspects mineurs afin de couper court aux rumeurs sur l'identité de l'assaillant. Néanmoins, la haine propagée par l'extrême droite demeure vive, appelant les autorités comme les communautés musulmanes à faire preuve d'une forte prudence de peur qu'un drame ne survienne.



Lire aussi :

Irlande : des émeutes à Dublin initiées par l’extrême droite après une rumeur xénophobe Le Premier ministre Keir Starmer a dénoncé les actes des, a promis le chef du gouvernement.L'attaque dans une école de danse à Southport a provoqué la mort de trois fillettes âgées de 6, 7 et 9 ans alors qu'elles participaient à une activité sur le thème de la chanteuse Taylor Swift. Onze personnes dont huit enfants ont été blessés dont six avaient été transportés dans un état critique. L'auteur présumé de cette tragédie est un adolescent de 17 ans. Ses motivations restent floues mais il a été inculpé pour trois meurtres et dix tentatives de meurtre et a été placé en détention provisoire dans un établissement pour mineur après sa comparution jeudi 1er août devant un tribunal de Liverpool.La piste terroriste a été écartée par les autorités, qui ont dérogé à la loi anglaise imposant le respect de l’anonymat des suspects mineurs afin de couper court aux rumeurs sur l'identité de l'assaillant. Néanmoins, la haine propagée par l'extrême droite demeure vive, appelant les autorités comme les communautés musulmanes à faire preuve d'une forte prudence de peur qu'un drame ne survienne.Lire aussi :







