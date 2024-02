Royaume-Uni : une explosion des actes islamophobes recensÃ©e depuis le 7-Octobre

« Cette montée de la haine anti-musulmane est inacceptable et nous espérons que les dirigeants politiques s'exprimeront pour envoyer un message clair pour dire que la haine antimusulmane, comme l'antisémitisme, est inacceptable dans notre pays »

« Il n'y a vraiment pas de place pour la haine et, plus que jamais, il est essentiel que nous entretenons et protégeons les liens entre les communautés, afin que nous nous sentions tous valorisés et en sécurité dans nos communautés et dans notre pays. »

« une honte absolue »

Les actes antimusulmans ont explosé au Royaume-Uni et les chiffres communiqués par Tell Mama parlent d'eux-mêmes. Selon l'association antiraciste, plus de 2 000 actes islamophobes ont été enregistrés depuis le 7 octobre 2023, après l'attaque menée par la Hamas contre Israël, ce qui représente une augmentation de 335 % par rapport à l'an passé.Plus de la moitié de ces incidents (1 109) ont eu lieu sur les réseaux sociaux. Les atteintes physiques aux biens et aux personnes (901) ont été commis pour plus de la moitié (576) à Londres., fait savoir la directrice de Tell Mama, Iman Atta.En parallèle, près de 4 100 actes antisémites ont été commis au Royaume-Uni en 2023 dont les deux tiers après l'attaque du 7 octobre, soit plus du double par rapport à 2022, selon l'organisation juive Community Security Trust (CST), qui décrit l'explosion de l'antisémitisme comme