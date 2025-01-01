Le dialogue avec l’Autre dans sa pleine diversité pour diffuser la culture de la paix (3/3)

Les décideurs et penseurs ont reconnu l’importance de telles rencontres pour diffuser la culture de la paix et maintenir la cohésion sociale. Cela a conduit à la création d’associations dédiées au dialogue religieux et culturel. À titre d’exemple, l’Université populaire des religions, cofondée à Nîmes, illustre ces initiatives parmi de nombreuses associations, conférences et séminaires visant à promouvoir le dialogue interreligieux, la tolérance et le respect d’autrui.



La tradition coranique souligne la nécessité de la reconnaissance mutuelle et de la fraternité humaine : « Ô humains ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous vous connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux. Allah est, certes, Omniscient et Grand-Connaisseur. » (Coran 49:13)



Yahya Ibn Adam rapporte dans Kitâb al-Kharâj que le Prophète recommandait à Mu‘âdh ibn Jabal de ne pas inciter un juif à abandonner sa religion, confirmant ainsi que le respect de la liberté religieuse constitue un principe de communication universelle.



La sunna démontre que la sphère de la communication humaine s’étend à l’humanité entière, sur la base de l’égalité fondamentale, aux communautés et nations, comme en témoignent les récits coraniques relatifs à l’envoi de prophètes à Thamud et à Madyan, aux gens du Livre, envers lesquels Allah ordonne bonté et équité, et enfin, à ceux qui ne croient pas ou associent d’autres divinités à Allah.



Lors de la conquête pacifique de La Mecque, le Prophète interpella ses habitants : « Que pensez-vous que je ferai de vous ? » Ils répondirent : « Tu es un frère noble et le fils d’un frère noble. » Muhammad (paix et salut sur lui) accepta cette description et le témoignage de fraternité, pardonnant les offenses passées et proclamant l’amnistie générale : « Partez, vous êtes libres » , protégeant ainsi leurs personnes, honneurs et biens.