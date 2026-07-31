Les vertus du verset du Trône – Ayat al-Kursi

Ayat al-Kursî

« Allah! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par lui-même - al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne Le saisissent. A lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et, de Sa science, ils n’embrassent que ce qu’Il veut. Son Trône - Kursi - déborde les cieux et la terre, dont la garde ne Lui coûte aucune peine. Et Il est le Très Haut, le Très Grand. »

« Ô Abû Mundhir ! Sais-tu quel est le verset le plus sublime du Coran que tu as retenu ? »

« Allah ! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même. »

« Que ton savoir te soit salutaire, ô Abû Mundhir. »

« Celui qui récite le verset du Trône après avoir accompli une salat prescrite sera sous la garantie d’Allah jusqu’à la salat suivante. »