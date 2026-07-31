Les vertus du verset du Trône – Ayat al-Kursi

Le verset du Trône – Ayat al-Kursî (Sourate 2, La vache, verset 255) compte parmi les versets les plus méritoires du Coran, car il met en lumière plusieurs Noms et attributs d’Allah. Rappelons-nous en ici : « Allah! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par lui-même - al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne Le saisissent. A lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et, de Sa science, ils n’embrassent que ce qu’Il veut. Son Trône - Kursi - déborde les cieux et la terre, dont la garde ne Lui coûte aucune peine. Et Il est le Très Haut, le Très Grand. »
Pour comprendre son importance, il suffit d’ailleurs de regarder dans les Traditions prophétiques. Ce verset est en effet considéré comme étant l’un des plus nobles du Coran. À ce propos, il est rapporté qu’une fois, en s’adressant à Ubayy Ibn Ka’b, le Prophète (paix et salut sur lui) dit : « Ô Abû Mundhir ! Sais-tu quel est le verset le plus sublime du Coran que tu as retenu ? » Il répondit : « Allah ! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même. » Il tapota la poitrine de Ubayy et dit : « Que ton savoir te soit salutaire, ô Abû Mundhir. » (Mouslim)
Ainsi, il nous est conseillé de lire constamment le verset du Trône, car sa récitation peut être une protection contre Satan et les djinns. Il peut aussi être un moyen de gagner l’assistance de Dieu autant qu'un moyen de se rapprocher du Paradis. D’après Al-Hassan Ibn ‘Al, le Messager d’Allah (paix et salut sur lui) a dit : « Celui qui récite le verset du Trône après avoir accompli une salat prescrite sera sous la garantie d’Allah jusqu’à la salat suivante. » (At-Tabrani)
Au-delà des mérites de sa récitation, le verset du Trône invite à méditer sur la grandeur d’Allah, Son unicité, Son autosuffisance, Sa souveraineté ainsi que l’étendue de Sa science qui englobe toute chose. Aucun être ne peut intercéder sans Sa permission et rien ne Lui échappe.
Dans ce monde d’épreuves, sa récitation est une source d’apaisement pour les cœurs, car il constitue un puissant rappel à toujours garder confiance en Allah, l’Unique, Celui qui a pouvoir sur toute chose. À nous donc de lire constamment le verset du Trône, de méditer sur son sens et de nous en imprégner tout au long de notre vie.
*****
Housman Omarjee est imam à la mosquée de Saint-Pierre de l'Île de La Réunion.
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Ainsi, il nous est conseillé de lire constamment le verset du Trône, car sa récitation peut être une protection contre Satan et les djinns. Il peut aussi être un moyen de gagner l’assistance de Dieu autant qu'un moyen de se rapprocher du Paradis. D’après Al-Hassan Ibn ‘Al, le Messager d’Allah (paix et salut sur lui) a dit : « Celui qui récite le verset du Trône après avoir accompli une salat prescrite sera sous la garantie d’Allah jusqu’à la salat suivante. » (At-Tabrani)
Au-delà des mérites de sa récitation, le verset du Trône invite à méditer sur la grandeur d’Allah, Son unicité, Son autosuffisance, Sa souveraineté ainsi que l’étendue de Sa science qui englobe toute chose. Aucun être ne peut intercéder sans Sa permission et rien ne Lui échappe.
Dans ce monde d’épreuves, sa récitation est une source d’apaisement pour les cœurs, car il constitue un puissant rappel à toujours garder confiance en Allah, l’Unique, Celui qui a pouvoir sur toute chose. À nous donc de lire constamment le verset du Trône, de méditer sur son sens et de nous en imprégner tout au long de notre vie.
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Housman Omarjee est imam à la mosquée de Saint-Pierre de l'Île de La Réunion.
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