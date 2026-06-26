Points de vue Le rendez-vous du cœur : de la torpeur à la lumière Rédigé par Youssef Djoufelkit | Vendredi 26 Juin 2026





Arrête-toi. Juste un instant, avant que la beauté trompeuse du monde ne t’emporte dans son vacarme, ses fausses promesses et ses distractions sans fin, où ton cœur s’emballe et se perd dans une course sans fin.



Tu connais cette torpeur, cette lourdeur qui t’envahit quand ton âme aspire à se rappeler de Dieu, mais que ton ego te retient. C’est cette part de toi qui refuse l’effort spirituel et t’attire vers le bas. Et pourtant, au fond de toi, tu sens bien que ce n’est pas ta vraie nature. Car en toi, il y a une lutte.



D’un côté, l’ego ( nafs ) qui veut toujours plus, qui cherche à dominer, à nourrir une fierté mal placée et à avoir raison, te tirant vers les temples du paraître et de la consommation, sans jamais être rassasié, toujours insatisfait. De l’autre, ton cœur, qui cherche la paix, la présence, le sens. Pourquoi ces changements en toi ? Pourquoi ton état intérieur varie-t-il sans cesse ?



Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous informe : « On l’a appelé qalb (cœur) parce qu’il se retourne sans cesse. » Un jour je suis porté par un élan spirituel, et le lendemain, je retombe dans la négligence, entraîné par des désirs qui, lorsqu’ils deviennent excessifs, tirent mon âme vers le bas. C'est le moment exact où le cœur doit freiner l'ego ( nafs ) et lui interdire de suivre sa passion (hawa), pour éviter qu'il n'en fasse sa divinité.



Le cœur change, passe d’un état à un autre, se retourne. Et c’est dans ces retournements intérieurs que se joue la direction de ta vie. Alors je m’arrête un instant, loin du vacarme des bruits incessants. Je prends un moment pour moi pour revenir à moi-même.

Se libérer des illusions qui nous mènent à la faillite spirituelle « Lâ ilâha illâ Allâh » , et cela me touche en plein cœur. Cette formule signifie : nulle autre divinité que Dieu, nul n’est digne d’être adoré en dehors d’Allah. C’est se détourner de toute forme d’adoration... des créatures, de l’argent, ou de notre propre ego. C'est briser ces esclavages invisibles et ces illusions modernes qui nous divisent et nous mènent à la faillite spirituelle, pour replacer le Créateur au centre absolu de notre existence.



Le Prophète Muhammad a dit : « Renouvelez votre foi… en répétant la parole "Lâ ilâha illâ Allâh" » , pour redonner vie au cœur en le reconnectant à Dieu. Peu à peu, quelque chose change en toi. Essaie simplement de ne pas t’éparpiller dans trop de pensées négatives : la parole « Lâ ilâha illâ Allâh » opère en toi un changement profond, intérieur, même si tu ne le vois pas immédiatement. Et ce changement finit par se refléter sans que tu t’en rendes compte dans tes gestes, dans ton regard et dans ta manière d’être. Et un jour, dans tes rencontres, on te dira peut-être : « Il y a quelque chose qui brille en toi ».



C’est alors que tu comprendras. C’est dans ce moment de vérité, quand mon cœur se souvient de Dieu, que mon âme retrouve la paix, me rappelant que la véritable liberté, c'est de maîtriser son ego pour s'en remettre à Dieu.



Ne sacrifie pas cette paix retrouvée pour nourrir ton ego, ou courir après des futilités où tu perds des moments précieux de ta vie car la paix du cœur n'a pas de prix. Que notre cœur soit comme une mer qui, même agitée, retrouve toujours son cap vers la Lumière.



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Youssef Djoufelkit est écrivain, co-auteur du livre Vers Dieu, entre espérance et persévérance , du Dr Kéla Larabi.



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