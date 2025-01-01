La sira prophétique comme modèle de dialogue intercivilisationnel (2/3)

Lire la première partie ici : Les fondements du dialogue entre les civilisations à la lumière de la sira prophétique
La sira prophétique offre un modèle opérationnel de communication entre les civilisations, fondé sur le respect, la reconnaissance de l’autre et l’ouverture au dialogue. Les sources islamiques, en particulier le Coran et la Sunna, encouragent explicitement l’interaction avec l’altérité dans une perspective de connaissance mutuelle et de coopération.
Ainsi, le message prophétique se caractérise par sa dimension universelle, s’adressant à l’ensemble de l’humanité et promouvant des valeurs telles que l’utilité sociale, l’excellence morale et la responsabilité éthique.
Les manifestations de cette bienfaisance s’articulent autour de trois principes fondamentaux, qui constituent les bases du dialogue inter-civilisationnel en islam :
I. le respect de la dignité humaine en raison de l’unité d’origine de l’humanité ;
II. la promotion de la connaissance mutuelle entre les peuples par le dialogue, la reconnaissance réciproque et la coexistence ;
III. le respect des engagements et le développement d’une diplomatie éthique au service de la paix internationale.
La sira prophétique offre un modèle opérationnel de communication entre les civilisations, fondé sur le respect, la reconnaissance de l’autre et l’ouverture au dialogue. Les sources islamiques, en particulier le Coran et la Sunna, encouragent explicitement l’interaction avec l’altérité dans une perspective de connaissance mutuelle et de coopération.
Ainsi, le message prophétique se caractérise par sa dimension universelle, s’adressant à l’ensemble de l’humanité et promouvant des valeurs telles que l’utilité sociale, l’excellence morale et la responsabilité éthique.
Les manifestations de cette bienfaisance s’articulent autour de trois principes fondamentaux, qui constituent les bases du dialogue inter-civilisationnel en islam :
I. le respect de la dignité humaine en raison de l’unité d’origine de l’humanité ;
II. la promotion de la connaissance mutuelle entre les peuples par le dialogue, la reconnaissance réciproque et la coexistence ;
III. le respect des engagements et le développement d’une diplomatie éthique au service de la paix internationale.
Le respect de la dignité humaine comme fondement de l’unité civilisationnelle
La sira prophétique établit avec clarté le principe de l’unité originelle de l’humanité, posant que toute distinction entre les individus ne saurait reposer sur des critères ethniques, raciaux ou culturels, mais uniquement sur des considérations éthiques et spirituelles. Ce postulat constitue l’un des piliers d’un ordre social juste fondé sur l’égalité et la dignité intrinsèque de la personne humaine.
Ce principe s’enracine dans les sources scripturaires islamiques, notamment dans les versets coraniques affirmant la dignité universelle de l’être humain et la finalité de la diversité comme vecteur de connaissance mutuelle. Dans cette perspective, la pluralité humaine n’est pas conçue comme un facteur de division, mais comme une condition nécessaire à l’établissement d’un dialogue fécond entre les civilisations.
Le sermon d’adieu du Prophète Muhammad (paix et salut sur lui) constitue, à cet égard, une référence normative majeure. En affirmant l’unicité de Dieu et l’origine commune de l’humanité, il consacre le principe d’égalité entre les individus et érige la piété comme seul critère de distinction légitime. Ce discours fondateur participe ainsi à l’élaboration d’une éthique universelle fondée sur la dignité humaine.
Par ailleurs, l’inviolabilité de la vie, des biens et de l’honneur, également affirmée dans ce même sermon, traduit une conception intégrée des droits fondamentaux, inscrite au cœur de la vision islamique de l’ordre social. Ces droits apparaissent comme des constantes anthropologiques partagées, susceptibles de constituer un socle commun entre les différentes civilisations.
La tradition prophétique offre également des illustrations concrètes de ce principe. Le respect manifesté par le Prophète envers une dépouille funéraire juive, motivé par la seule reconnaissance de l’humanité du défunt, illustre une approche universaliste de la dignité humaine, indépendante de toute appartenance confessionnelle.
De même, l’épisode de la visite du Prophète à un jeune serviteur juif malade met en évidence l’importance de la bienveillance et de l’éthique relationnelle dans l’établissement d’un dialogue authentique. Cette interaction souligne le rôle déterminant de l’exemplarité morale dans la transmission des valeurs et dans la construction de relations interpersonnelles fondées sur la confiance.
L’incident relatif à la tribu des Banû Jadhîma constitue, quant à lui, un cas paradigmatique de responsabilité éthique dans l’exercice du pouvoir. La désapprobation explicite exprimée par le Prophète à l’égard des actions de Khalid ibn al-Walid, suivie de mesures concrètes de réparation, témoigne d’un attachement rigoureux aux principes de justice et de responsabilité. Cet épisode consacre l’idée selon laquelle toute atteinte aux droits humains, même involontaire, doit faire l’objet d’une rectification et d’une réparation effectives.
En outre, le principe de la liberté religieuse, exprimé dans l’énoncé coranique « Nulle contrainte en religion », constitue un autre fondement essentiel du respect de la dignité humaine. Il consacre l’autonomie de l’individu dans ses choix spirituels et établit une distinction claire entre conviction personnelle et contrainte sociale. Ce principe trouve une traduction institutionnelle dans la Constitution de Médine, qui reconnaît aux différentes composantes religieuses de la société des droits équivalents, posant ainsi les bases d’un modèle de coexistence pluraliste et pacifique.
Ce principe s’enracine dans les sources scripturaires islamiques, notamment dans les versets coraniques affirmant la dignité universelle de l’être humain et la finalité de la diversité comme vecteur de connaissance mutuelle. Dans cette perspective, la pluralité humaine n’est pas conçue comme un facteur de division, mais comme une condition nécessaire à l’établissement d’un dialogue fécond entre les civilisations.
Le sermon d’adieu du Prophète Muhammad (paix et salut sur lui) constitue, à cet égard, une référence normative majeure. En affirmant l’unicité de Dieu et l’origine commune de l’humanité, il consacre le principe d’égalité entre les individus et érige la piété comme seul critère de distinction légitime. Ce discours fondateur participe ainsi à l’élaboration d’une éthique universelle fondée sur la dignité humaine.
Par ailleurs, l’inviolabilité de la vie, des biens et de l’honneur, également affirmée dans ce même sermon, traduit une conception intégrée des droits fondamentaux, inscrite au cœur de la vision islamique de l’ordre social. Ces droits apparaissent comme des constantes anthropologiques partagées, susceptibles de constituer un socle commun entre les différentes civilisations.
La tradition prophétique offre également des illustrations concrètes de ce principe. Le respect manifesté par le Prophète envers une dépouille funéraire juive, motivé par la seule reconnaissance de l’humanité du défunt, illustre une approche universaliste de la dignité humaine, indépendante de toute appartenance confessionnelle.
De même, l’épisode de la visite du Prophète à un jeune serviteur juif malade met en évidence l’importance de la bienveillance et de l’éthique relationnelle dans l’établissement d’un dialogue authentique. Cette interaction souligne le rôle déterminant de l’exemplarité morale dans la transmission des valeurs et dans la construction de relations interpersonnelles fondées sur la confiance.
L’incident relatif à la tribu des Banû Jadhîma constitue, quant à lui, un cas paradigmatique de responsabilité éthique dans l’exercice du pouvoir. La désapprobation explicite exprimée par le Prophète à l’égard des actions de Khalid ibn al-Walid, suivie de mesures concrètes de réparation, témoigne d’un attachement rigoureux aux principes de justice et de responsabilité. Cet épisode consacre l’idée selon laquelle toute atteinte aux droits humains, même involontaire, doit faire l’objet d’une rectification et d’une réparation effectives.
En outre, le principe de la liberté religieuse, exprimé dans l’énoncé coranique « Nulle contrainte en religion », constitue un autre fondement essentiel du respect de la dignité humaine. Il consacre l’autonomie de l’individu dans ses choix spirituels et établit une distinction claire entre conviction personnelle et contrainte sociale. Ce principe trouve une traduction institutionnelle dans la Constitution de Médine, qui reconnaît aux différentes composantes religieuses de la société des droits équivalents, posant ainsi les bases d’un modèle de coexistence pluraliste et pacifique.
La connaissance mutuelle comme principe structurant du dialogue entre les civilisations
La sira prophétique propose un modèle de relation à l’altérité fondé sur la reconnaissance mutuelle et la valorisation des valeurs communes. Ce modèle se distingue par son dépassement des logiques d’exclusion, au profit d’une approche inclusive intégrant la diversité comme une richesse.
Le pacte de Médine illustre de manière exemplaire cette orientation, en établissant un cadre politique dans lequel musulmans et juifs sont reconnus comme membres d’une même communauté civique, malgré leurs différences religieuses. Cette conception témoigne d’une avancée significative dans la gestion de la pluralité sociale et culturelle.
La reconnaissance des qualités de l’autre constitue un élément central de cette dynamique. Les traditions rapportant les propos du Prophète concernant les qualités de certains peuples étrangers mettent en évidence une disposition à l’ouverture et à l’appréciation des vertus humaines indépendamment de leur origine.
Dans le même sens, la reconnaissance par le Prophète de bienfaits reçus de non-musulmans, ainsi que la valorisation des bonnes actions accomplies avant l’islam, illustrent une continuité éthique qui transcende les ruptures identitaires. Cette approche souligne que le dialogue inter-civilisationnel repose avant tout sur des valeurs partagées plutôt que sur des oppositions doctrinales.
Enfin, l’insistance sur le maintien des liens familiaux, y compris avec des proches non musulmans, révèle une conception élargie de la solidarité humaine. Ce principe revêt une importance particulière dans les sociétés contemporaines caractérisées par la pluralité des appartenances religieuses et culturelles.
*****
Mohammed El Mahdi Krabch est membre correspondant de l’Académie de Nîmes (société savante), imam, théologien et aumônier référent des hôpitaux de l'Hérault. Il est consultant aux affaires théologiques et bioéthiques du culte musulman des hôpitaux de la région Occitanie.
Lire aussi :
Pourquoi il est important d’étudier la vie du Prophète de l'islam
L’institution du Mawlid et la louange du Prophète Muhammad par ses noms
Le pacte de Médine illustre de manière exemplaire cette orientation, en établissant un cadre politique dans lequel musulmans et juifs sont reconnus comme membres d’une même communauté civique, malgré leurs différences religieuses. Cette conception témoigne d’une avancée significative dans la gestion de la pluralité sociale et culturelle.
La reconnaissance des qualités de l’autre constitue un élément central de cette dynamique. Les traditions rapportant les propos du Prophète concernant les qualités de certains peuples étrangers mettent en évidence une disposition à l’ouverture et à l’appréciation des vertus humaines indépendamment de leur origine.
Dans le même sens, la reconnaissance par le Prophète de bienfaits reçus de non-musulmans, ainsi que la valorisation des bonnes actions accomplies avant l’islam, illustrent une continuité éthique qui transcende les ruptures identitaires. Cette approche souligne que le dialogue inter-civilisationnel repose avant tout sur des valeurs partagées plutôt que sur des oppositions doctrinales.
Enfin, l’insistance sur le maintien des liens familiaux, y compris avec des proches non musulmans, révèle une conception élargie de la solidarité humaine. Ce principe revêt une importance particulière dans les sociétés contemporaines caractérisées par la pluralité des appartenances religieuses et culturelles.
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Mohammed El Mahdi Krabch est membre correspondant de l’Académie de Nîmes (société savante), imam, théologien et aumônier référent des hôpitaux de l'Hérault. Il est consultant aux affaires théologiques et bioéthiques du culte musulman des hôpitaux de la région Occitanie.
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