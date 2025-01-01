La sira prophétique comme modèle de dialogue intercivilisationnel (2/3)

La sira prophétique établit avec clarté le principe de l’unité originelle de l’humanité, posant que toute distinction entre les individus ne saurait reposer sur des critères ethniques, raciaux ou culturels, mais uniquement sur des considérations éthiques et spirituelles. Ce postulat constitue l’un des piliers d’un ordre social juste fondé sur l’égalité et la dignité intrinsèque de la personne humaine.



Ce principe s’enracine dans les sources scripturaires islamiques, notamment dans les versets coraniques affirmant la dignité universelle de l’être humain et la finalité de la diversité comme vecteur de connaissance mutuelle. Dans cette perspective, la pluralité humaine n’est pas conçue comme un facteur de division, mais comme une condition nécessaire à l’établissement d’un dialogue fécond entre les civilisations.



Le sermon d’adieu du Prophète Muhammad (paix et salut sur lui) constitue, à cet égard, une référence normative majeure. En affirmant l’unicité de Dieu et l’origine commune de l’humanité, il consacre le principe d’égalité entre les individus et érige la piété comme seul critère de distinction légitime. Ce discours fondateur participe ainsi à l’élaboration d’une éthique universelle fondée sur la dignité humaine.



Par ailleurs, l’inviolabilité de la vie, des biens et de l’honneur, également affirmée dans ce même sermon, traduit une conception intégrée des droits fondamentaux, inscrite au cœur de la vision islamique de l’ordre social. Ces droits apparaissent comme des constantes anthropologiques partagées, susceptibles de constituer un socle commun entre les différentes civilisations.



La tradition prophétique offre également des illustrations concrètes de ce principe. Le respect manifesté par le Prophète envers une dépouille funéraire juive, motivé par la seule reconnaissance de l’humanité du défunt, illustre une approche universaliste de la dignité humaine, indépendante de toute appartenance confessionnelle.



De même, l’épisode de la visite du Prophète à un jeune serviteur juif malade met en évidence l’importance de la bienveillance et de l’éthique relationnelle dans l’établissement d’un dialogue authentique. Cette interaction souligne le rôle déterminant de l’exemplarité morale dans la transmission des valeurs et dans la construction de relations interpersonnelles fondées sur la confiance.



L’incident relatif à la tribu des Banû Jadhîma constitue, quant à lui, un cas paradigmatique de responsabilité éthique dans l’exercice du pouvoir. La désapprobation explicite exprimée par le Prophète à l’égard des actions de Khalid ibn al-Walid, suivie de mesures concrètes de réparation, témoigne d’un attachement rigoureux aux principes de justice et de responsabilité. Cet épisode consacre l’idée selon laquelle toute atteinte aux droits humains, même involontaire, doit faire l’objet d’une rectification et d’une réparation effectives.



En outre, le principe de la liberté religieuse, exprimé dans l’énoncé coranique « Nulle contrainte en religion », constitue un autre fondement essentiel du respect de la dignité humaine. Il consacre l’autonomie de l’individu dans ses choix spirituels et établit une distinction claire entre conviction personnelle et contrainte sociale. Ce principe trouve une traduction institutionnelle dans la Constitution de Médine, qui reconnaît aux différentes composantes religieuses de la société des droits équivalents, posant ainsi les bases d’un modèle de coexistence pluraliste et pacifique.