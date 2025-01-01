Sur le vif Népal : un retour au calme progressif après des heurts entre hindous et musulmans Rédigé par Lina Farelli | Mardi 4 Août 2026





« la paix, l'harmonie et l'unité nationale ».



Les violences ont débuté dimanche 26 juillet dans un village du district de Sunsari, près de la frontière indienne, après un différend entre hindous et musulmans autour de musique forte et de drapeaux religieux lors d'une procession hindoue, rapporte



Les autorités ont instauré des couvre-feux dans plusieurs municipalités des districts de Sunsari et Siraha pour empêcher toute nouvelle flambée de violence. Le pays, où les hindous représentent environ 80 % de la population, compte d'importantes communautés musulmanes dans ses régions méridionales. Le Premier ministre népalais, Balendra Shah, a appelé la population à la retenue après des affrontements entre communautés hindoue et musulmane dans le sud du pays, qui ont fait au moins trois morts. Dans sa première grande allocution depuis son entrée en fonction en mars dernier, diffusée jeudi 30 juillet, il a exhorté citoyens, chefs religieux, responsables de partis politiques et de médias à préserverLes violences ont débuté dimanche 26 juillet dans un village du district de Sunsari, près de la frontière indienne, après un différend entre hindous et musulmans autour de musique forte et de drapeaux religieux lors d'une procession hindoue, rapporte Al Jazeera . La police a ouvert le feu pour disperser la foule, tuant deux hommes, selon le porte-parole de la police. Un troisième homme est mort jeudi 30 juillet lors d'une manifestation dans le district voisin de Siraha, malgré un couvre-feu en vigueur.Les autorités ont instauré des couvre-feux dans plusieurs municipalités des districts de Sunsari et Siraha pour empêcher toute nouvelle flambée de violence. Le pays, où les hindous représentent environ 80 % de la population, compte d'importantes communautés musulmanes dans ses régions méridionales.

Un apaisement progressif mais fragile « rassemblements pour l'harmonie » ont été organisés pour appeler à l'apaisement.



Toutefois, la zone de Golbazar, dans le district de Siraha, reste sous couvre-feu strict : c'est là qu'un autre décès avait été rapporté lors d'un tir de la police en marge de heurts persistants, malgré la mobilisation de l'armée népalaise en renfort de la police.



Les autorités locales indiquent que la levée totale des restrictions dépendra d'évaluations sécuritaires régulières, signe que la tension reste vive dans cette partie de la province du Madhesh, région frontalière de l'Inde déjà marquée par de précédents épisodes de troubles communautaires.



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En Inde, l'inspirante mobilisation d'un village pour ses musulmans et la coexistence interreligieuse Selon plusieurs médias népalais, la situation s'est progressivement stabilisée début août. L'administration du district de Sunsari a levé le couvre-feu instauré depuis le 28 juillet, le remplaçant samedi 1er août par un simple arrêté d'interdiction limitant les rassemblements à cinq personnes et bannissant cortèges et manifestations dans plusieurs zones sensibles. Une mesure similaire a été prise à Lahan, dans le district de Siraha, et dans la capitale provinciale Janakpur, où desont été organisés pour appeler à l'apaisement.Toutefois, la zone de Golbazar, dans le district de Siraha, reste sous couvre-feu strict : c'est là qu'un autre décès avait été rapporté lors d'un tir de la police en marge de heurts persistants, malgré la mobilisation de l'armée népalaise en renfort de la police.Les autorités locales indiquent que la levée totale des restrictions dépendra d'évaluations sécuritaires régulières, signe que la tension reste vive dans cette partie de la province du Madhesh, région frontalière de l'Inde déjà marquée par de précédents épisodes de troubles communautaires.Lire aussi :







