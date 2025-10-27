En Inde, l'inspirante mobilisation d'un village pour ses musulmans et la coexistence interreligieuse

« Les hindous, les musulmans et les sikhs du Pendjab cultivent ces liens depuis des siècles. (...) La plus grande force de l’Inde réside dans son unité dans la diversité – "Anekta mein Ekta". »

« Au service d'Allah et de l'humanité, ils ont donné leur vie. Les Pendjabis n'oublient jamais de tels sacrifices »

« Que cet amour se répande à travers le pays, transformant chaque recoin en un phare de fraternité »