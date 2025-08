Inde : une vague d'expulsions vers le Bangladesh qui s'inscrit dans une chasse aux musulmans du BJP

« la police a commencé à harceler les musulmans, a refusé d'accepter leurs demandes de citoyenneté et a saisi leurs téléphones, leurs documents et leurs effets personnels, les empêchant de contacter leur famille »

C'est alors que, indique HRW sur la base de plusieurs témoignages.Aucune donnée officielle sur le nombre de personnes expulsées n'est fournie à ce jour, maisLe Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme a également signalé que 40 autres exilés rohingyas ont été poussés par des policiers indiens à se jeter dans la mer près du Myanmar, en leur donnant des gilets de sauvetage et les obligeant à nager jusqu'au rivage. La Cour suprême indienne a refusé début mai de bloquer les expulsions de Rohingyas, affirmant que s'ils sont considérés comme des étrangers au regard de la loi indienne, ils doivent être expulsés. Et ce alors qu'ils sont persécutés dans leur pays. Les expulsions, qui ciblent souvent des travailleurs pauvres et donc vulnérables, se poursuivent encore à ce jour, particulièrement depuis les États d'Assam, d'Uttar Pradesh, de Maharashtra, du Gujarat, d'Odisha et du Rajasthan, tous dirigés par le BJP.L'immigration irrégulière du Bangladesh vers l'Inde, fait part HWR, qui dénonce les discours de haine de hauts responsables du BJP diabolisant les Indiens musulmans afin d'engranger du soutien de la base électorale hindoue.L'exécutif est appelé à. Il doit aussi