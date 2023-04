L'histoire musulmane de l'Inde soustraite des manuels scolaires, les nationalistes hindous en joie

« Les empereurs moghols n’appartiennent pas à l’histoire de l’Inde mais à la poubelle »

Qui contrôle le récit historique d’une nation peut également influencer son évolution politique. C’est le raisonnement que semble avoir suivi le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi en Inde. La publication de nouveaux manuels scolaires du secondaire début avril suscite la controverse car elle confirme la volonté du Bharatiya Janata Party (BJP), le parti nationaliste hindou au pouvoir, d’imposer sa vision idéologique de l’histoire du pays.Exit le combat de Gandhi pour la tolérance religieuse ainsi que l’histoire des Moghols, qui disparaissent du programme des lycéens. La condamnation par Gandhi du mouvement extrémiste hindou RSS, qui influence fortement l’idéologie du BJP, a aussi été retirée, de même que les émeutes du Gujarat en 2002 lors desquelles des centaines de musulmans avaient été tués. Un récent documentaire de la BBC a mis en lumière le rôle trouble de Narendra Modi, alors ministre de l'Etat du Gujarat, dans cette affaire.Raison invoquée par le gouvernement : la nécessité d’alléger le cursus des écoliers. L’explication ne trompe personne, alors que l'Inde est touchée par une flambée des discours islamophobes ces dernières années et que de nombreuses mesures discriminatoires envers les musulmans sont prises par les autorités.Les protestations sont d’autant plus virulentes que certaines figures du BJP n’ont jamais caché leurs intentions., a notamment déclaré Kapil Mishra, un personnage controversé de la scène politique de New Delhi et membre du BJP. L’empire moghole marque pourtant l’apogée de l’expansion musulmane en Inde. Les empereurs moghols y ont régné de 1526 à 1857. Ils ont introduit la littérature et la culture persanes en Inde. Le Taj Mahal est le plus beau chef d’œuvre de l’art indo-musulman développé pendant la dynastie Moghole.Lire aussi :