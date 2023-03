Inde : sikhs et hindous offrent aux musulmans une mosquée

« Il n’y avait que cinq familles musulmanes dans le village et elles n’avaient aucun endroit où prier. Le conseil du waqf leur a offert un lopin de terre mais elles n’avaient pas les moyens de construire une mosquée. Alors les habitants hindous et sikhs ont décidé de les aider »

En dépit de la rhétorique ultranationaliste du gouvernement de Narendra Modi, le Premier ministre au pouvoir en Inde, des exemples de solidarité montrent ici et là que l’harmonie sociale et la fraternité sont encore très vivantes en Inde, comme l'illustre un village du Pendjab situé dans le district de Muktsar, dans le nord-ouest de l’Inde.Hindous et sikhs ont rassemblé de l’argent et des matériaux pour aider à construire une mosquée destinée aux cinq familles musulmanes installées dans le village de Khunan Khurd, rapporte fin février Times of India. Lorsque l’édifice a été terminé, tous les habitants du village se sont joints aux musulmans pour participer à l’inauguration. Les villageois ont même offert des siropas à leurs voisins musulmans. Ces grandes écharpes oranges sont des habits d’apparat destinés à rendre honneur à ceux qui les portent.De leur côté, les familles musulmanes ont accompli les prières dans leur nouvelle mosquée, pour la première fois, en présence de leurs voisins., explique Mohammed Usman Rehmani, un responsable musulman local.Cette cohabitation fraternelle entre communautés religieuses n’est pas exceptionnelle au Pendjab. En décembre 2022, une famille sikh du village de Bakhatgarn a également donné un lopin de terre pour permettre à la quinzaine de familles musulmanes voisines de construire leur mosquée. Lire aussi :