Sur le vif Inde : un complexe funéraire rassemblant hindous, musulmans et chrétiens inauguré Rédigé par Lionel Lemonier | Mercredi 21 Décembre 2022 à 16:55









Inde : des anges musulmans pour offrir des funérailles dignes pour tous aux défunts du Covid-19 Dans l’État de Telangana, le gouvernement a inauguré début décembre 2022 un complexe funéraire imaginé pour promouvoir l’harmonie entre les communautés religieuses, indique le quotidien indien The Statesman . Le complexe, situé à Fathullaguda, est doté de plusieurs installations séparées destinées à la tenue des rites mortuaires de trois religions différentes : l’hindouisme, l’islam et le christianisme. Le site comprend non seulement un crématorium mais également des chambres mortuaires pour garder les corps dans l'attente des obsèques. Les cimetières musulman et chrétien peuvent, quant à eux, accueillir 550 corps chacun.Nommé Mukti Ghat, le site est ultramoderne. Il a été construit sur un emplacement qui était auparavant utilisé comme dépôt pour les débris de chantier. Les autorités l’ont équipé de caméras pour permettre aux proches qui n’auraient pas pu se déplacer de pouvoir suivre les rites mortuaires de leur proche défunt.L’ensemble du complexe est très végétalisé avec des jardins soignés qui engendre une atmosphère sereine, généralement absente des installations de ce type. Pour répondre aux dernières recommandations en matière de pollution atmosphérique, le courant électrique est alimenté par des panneaux solaires. Le site est également doté d’une installation de traitement des eaux usées. L’eau utilisée pour le bain ou les toilettes mortuaires est recyclée et utilisée pour arroser les plantes.a déclaré le ministre de l'Administration municipale et du Développement urbain, K T. Rama Rao.Lire aussi :