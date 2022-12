Inde : une famille sikhe fait don d’une terre pour la construction d’une mosquée

« Nous prions pour que de tels actes de fraternité se reproduisent partout afin d’engendrer la paix. »

À Bakhatgarh, dans l'Etat du Punjab, une famille sikh a donné une parcelle de terre de 250 m2 pour permettre la construction d'une mosquée. Elle donne ainsi l'exemple d'une certaine harmonie entre communautés religieuses alors que les musulmans sont régulièrement la cible de discours haineux sous l'ère du Premier ministre Narendra Modi et de son parti, le BJP.Parallèlement au don, rapporte Times of India, un certain nombre de familles sikhes et hindoues vont apporter leur contribution financière et leur aide au projet afin que la quinzaine de familles musulmanes du village puissent prier sans avoir à marcher pendant cinq kilomètres pour rejoindre la mosquée la plus proche.A ce jour, le village de Bakhatgarh n'a qu'un cimetière musulman. Les musulmans qui y résident étaient dans l'incapacité d'acheter un terrain pour bâtir un édifice religieux. Amandeep Singh, le propriétaire terrien qui a donné la parcelle aux familles musulmanes, a officialisé la donation auprès de l'administration locale et l'a fait enregistrer au nom de la mosquée Noorani.Pour Moti Khan, qui va superviser la construction, les familles musulmanes sont redevables aux familles sikhes et à tous ceux qui ont promis leur aide.