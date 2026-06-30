Les préfets en première ligne face à la forte hausse des actes antireligieux

« le renforcement de la formation des acteurs publics »

« la sécurisation durable des lieux de culte »

« les appels à projet pour le programme de sécurisation des sites cultuels, nouvelle appellation du programme K, sont assez lourds et complexes pour les petites associations gérant des mosquées »

« pas l’expertise ou les ressources pour pouvoir compléter le dossier de manière efficace »

« la simplification des dispositifs de financement »

« reconnaitre pleinement le rôle des associations de terrain qui font un travail essentiel d’accompagnement et de captation de ces phénomènes,

La lutte contre les actes antireligieux est un enjeu républicain majeur au-delà même d’un enjeu de protection de tel ou tel culte. La lutte contre les actes antisémites, antimusulmans, antichrétiens, participent tous d’un même combat, celui pour la dignité humaine, l’Etat de droit et la cohésion nationale ».