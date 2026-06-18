Sous l’égide du Pakistan, un accord de paix signé entre les Etats-Unis et l’Iran

« assurer la sécurité du passage des navires commerciaux, sans frais pendant 60 jours uniquement, du golfe Persique vers la mer d’Oman, et inversement. Le trafic des navires commerciaux commencera immédiatement »

« d’au moins 300 milliards de dollars, destiné à la reconstruction et au développement économique »

« un moment de paix »

« historique »

« un message émanant d'un Iran puissant »

« acte l'échec des Etats-Unis »

« cède bien plus qu'il n'obtient »

Wall Street Journal

Plusieurs mois plus tard, après des milliers de morts, essentiellement en Iran et au Liban, le protocole d'accord d'Islamabad pose plusieurs jalons concrets. Washington et Téhéran s'engagent à cesser immédiatement toutes opérations militaires mais aussi à respecter la souveraineté du Liban, régulièrement violée par Israël. Un calendrier de 60 jours a été établi pour négocier un accord définitif, avec possibilité d'extension.L’Iran a réaffirmé son intention de ne pas développer d’armes nucléaires ainsi que son engagement à diluer ses stocks d'uranium enrichi sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Il s’engage aussi àet sera pleinement rétabli dans un délai de 30 jours, une fois le détroit d’Ormuz déminé.En contrepartie, l’Iran a pu négocier un plan de levée progressive des sanctions américaines comprenant la promesse d'un déblocage des avoirs iraniens gelés à l'étranger et la suspension des sanctions américaines sur la vente de pétrole iranien, dès la mise en œuvre du protocole. Les États-Unis et leurs partenaires régionaux devront élaborer un plande l’Iran.À Paris, Emmanuel Macron a salué. À Téhéran, le président Pezeshkian a célébré un accordetqui, selon le négociateur en chef, Mohammad Bagher Ghalibaf,. Côté américain, les critiques ont d’ailleurs vite émergé après la signature du protocole d’accord, estimant que Donald Trump, selon les mots du. En Israël aussi, la signature du protocole d'Islamabad passe mal car les termes de l'accord obligent les Etats-Unis mais aussi ses allés à devoir les respecter.L’accord final sera entériné par une résolution contraignante du Conseil de sécurité de l’ONU. Une cérémonie officielle est prévue vendredi 19 juin à Lucerne, en Suisse, pour célébrer formellement la signature et lancer les discussions techniques.Lire aussi :