Points de vue Achoura, le jour où l’impossible devient possible Rédigé par Karim Lallouche | Jeudi 25 Juin 2026





Celle du bien contre le mal, Pharaon incarnant l’une des plus grandes figures de la tyrannie.



Nous célébrons la patience. Le prophète Moïse a supporté ce tyran des années durant, sans flancher, sans céder sur aucun de ses principes, malgré les menaces incessantes.



Nous célébrons la fraternité, lorsque Moïse demande à Dieu de lui accorder une bonne compagnie pour aller rencontrer Pharaon, et qu’il est accompagné par son frère.



Nous célébrons les sentiments humains qui font de nous ce que nous sommes, tels que la peur, lorsque Moïse dit à son Seigneur : « J’ai peur qu’il me tue », « J’ai peur qu’il ne me croie pas » , ou lorsqu’il demande à son Seigneur le soutien de son frère, car celui-ci est plus éloquent que lui.



Nous célébrons la bonté récompensée, lorsque Moïse sert gracieusement les deux femmes autour du puits, sans se rendre compte que l’une d’entre elles sera sa compagne pour la vie.



Nous célébrons la certitude ( al-yaqîn ) et la modestie contre le doute et l’arrogance, lorsque Moïse fait face aux sorciers. Et quelle sorcellerie ! Ils ont réussi à envoûter tout un peuple, comme si le passé nous rappelait notre présent. Moïse va avoir peur en voyant son bâton se transformer en un vrai serpent, mais il ne doutera jamais du sort que Dieu allait réserver à cette supercherie, qui se retournera finalement contre Pharaon lorsque ses sorciers seront les premiers croyants. Quel retournement de situation, quelle humiliation pour ce tyran arrogant devant tout son peuple !



Nous célébrons la remise entière à Dieu ( tawakkul ) lorsque Moïse quitte sa terre pour errer dans le désert, sans savoir qu’au bout du chemin l’attend son destin. Il a fallu qu’il quitte le confort des palais pour retrouver sa mission de vie. Au bout de la route, il lèvera les mains et dira : « Seigneur, j’ai grand besoin du bien que Tu feras descendre vers moi. » (Al-Qasas, Le récit, verset 24) Dieu exaucera son vœu, et une grande mission de bien débutera pour lui.



Finalement, Achoura nous rappelle qu’il ne faut pas céder à la tyrannie, qu’il faut se remettre à Dieu, qu’il faut avoir le courage de quitter sa zone de confort, qu’il faut savoir dire non, qu’il faut rester ferme sur ses principes, même s’il faut affronter le monde entier. L’aide de Dieu vient lorsque nous nous levons pour dire stop.



Durant cette journée d’Achoura, nous célébrons la remise entière à Dieu lorsque rien ne va plus et que nous sommes acculés, dos au mur, profondément enfouis dans un puits, dans le ventre d’une baleine ou face à une mer déchaînée, avec un ennemi à nos trousses.



C’est dans ces situations d’extrême vulnérabilité, où nous avons l’impression d’être les plus faibles et les plus démunis, que nous sommes, en vérité, les plus proches de Dieu. Nous n’avons plus que Lui comme soutien, aide et solution. Lorsque nous levons alors les mains pour L’implorer et Le supplier, nous le faisons avec une telle sincérité que l’appel traverse les cieux et qu’il est entendu par Celui qui entend les soupirs, les murmures et les appels au secours.



Le prophète Moïse, face à la mer et face aux doutes de son peuple, ne sourcillera pas, ne doutera point, ne flanchera pas. Confiant en son Seigneur, Bon, Clément et Miséricordieux, il dira une parole éternelle qui fera écho dans les cœurs de toutes celles et ceux qui traversent les épreuves : « J’ai avec moi mon Seigneur qui va me guider » (Ash-Shu‘arâ’, Les poètes, verset 62). L’aide arrivera lorsque Dieu le décidera, mais une chose est certaine : elle arrivera.



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Première parution sur le



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Achoura, une fête aux spécificités chiites et sunnites Aujourd’hui, nous célébrons Achoura, le jour où Dieu a sauvé le prophète Moïse (paix sur lui) de son ennemi, Pharaon. Dans la tradition prophétique, il est conseillé de le jeûner , et il est promis à celui qui le jeûne l’absolution de l’année passée. En célébrant cette victoire, nous célébrons en réalité plusieurs victoires., Pharaon incarnant l’une des plus grandes figures de la tyrannie.Nous célébrons. Le prophète Moïse a supporté ce tyran des années durant, sans flancher, sans céder sur aucun de ses principes, malgré les menaces incessantes.Nous célébrons, lorsque Moïse demande à Dieu de lui accorder une bonne compagnie pour aller rencontrer Pharaon, et qu’il est accompagné par son frère.Nous célébrons, tels que la peur, lorsque Moïse dit à son Seigneur :, ou lorsqu’il demande à son Seigneur le soutien de son frère, car celui-ci est plus éloquent que lui.Nous célébrons, lorsque Moïse sert gracieusement les deux femmes autour du puits, sans se rendre compte que l’une d’entre elles sera sa compagne pour la vie.Nous célébrons) et, lorsque Moïse fait face aux sorciers. Et quelle sorcellerie ! Ils ont réussi à envoûter tout un peuple, comme si le passé nous rappelait notre présent. Moïse va avoir peur en voyant son bâton se transformer en un vrai serpent, mais il ne doutera jamais du sort que Dieu allait réserver à cette supercherie, qui se retournera finalement contre Pharaon lorsque ses sorciers seront les premiers croyants. Quel retournement de situation, quelle humiliation pour ce tyran arrogant devant tout son peuple !Nous célébrons) lorsque Moïse quitte sa terre pour errer dans le désert, sans savoir qu’au bout du chemin l’attend son destin. Il a fallu qu’il quitte le confort des palais pour retrouver sa mission de vie. Au bout de la route, il lèvera les mains et dira :(Al-Qasas, Le récit, verset 24) Dieu exaucera son vœu, et une grande mission de bien débutera pour lui.Finalement, Achoura nous rappelle qu’il ne faut pas céder à la tyrannie, qu’il faut se remettre à Dieu, qu’il faut avoir le courage de quitter sa zone de confort, qu’il faut savoir dire non, qu’il faut rester ferme sur ses principes, même s’il faut affronter le monde entier. L’aide de Dieu vient lorsque nous nous levons pour dire stop.Durant cette journée d’Achoura, nous célébronslorsque rien ne va plus et que nous sommes acculés, dos au mur, profondément enfouis dans un puits, dans le ventre d’une baleine ou face à une mer déchaînée, avec un ennemi à nos trousses.C’est dans ces situations d’extrême vulnérabilité, où nous avons l’impression d’être les plus faibles et les plus démunis, que nous sommes, en vérité, les plus proches de Dieu. Nous n’avons plus que Lui comme soutien, aide et solution. Lorsque nous levons alors les mains pour L’implorer et Le supplier, nous le faisons avec une telle sincérité que l’appel traverse les cieux et qu’il est entendu par Celui qui entend les soupirs, les murmures et les appels au secours.Le prophète Moïse, face à la mer et face aux doutes de son peuple, ne sourcillera pas, ne doutera point, ne flanchera pas. Confiant en son Seigneur, Bon, Clément et Miséricordieux, il dira une parole éternelle qui fera écho dans les cœurs de toutes celles et ceux qui traversent les épreuves :(Ash-Shu‘arâ’, Les poètes, verset 62). L’aide arrivera lorsque Dieu le décidera, mais une chose est certaine : elle arrivera.*****Première parution sur le site de Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM).Lire aussi :







