Muharram 1448 : la date du nouvel an musulman annoncée, l'heure aux comptes pour la zakat

L'année 1447 prend fin pour laisser place à 1448 dans le calendrier musulman. Le Conseil théologique musulman de France (CTMF) a annoncé, mercredi 10 juin, la date à laquelle commence la nouvelle année hégirienne.
Dans sa déclaration sur le début du mois de Muharram, l’instance indique qu’en se fondant sur « les données astronomiques les plus précises », il ressort que « la conjonction (nouvelle lune) aura lieu, inchaAllah, le lundi 15 juin 2026 à 02h54 GMT (soit 04h54, heure de Paris) » et que « les conditions nécessaires à l’observation du croissant lunaire du mois de Muharram dans le monde seront réunies le même jour à partir de 14h05 GMT (16h05, heure de Paris) ».
Par conséquent, le début de l’année 1448 est fixé au mardi 16 juin. Le jour d'Achoura, le dixième jour de Muharram, aura, quant à lui, lui jeudi 25 juin.
Lire aussi : De l'importance du jeûne du jour d'Achoura
Toutefois, pour nombre de partisans de l'observation visuelle du nouveau croissant lunaire, le début de l'année 1448 pourrait intervenir mardi 16 ou mercredi 17 juin. Dans le second cas, l'Achoura aura lieu vendredi 26 juin.
Dans sa déclaration sur le début du mois de Muharram, l’instance indique qu’en se fondant sur « les données astronomiques les plus précises », il ressort que « la conjonction (nouvelle lune) aura lieu, inchaAllah, le lundi 15 juin 2026 à 02h54 GMT (soit 04h54, heure de Paris) » et que « les conditions nécessaires à l’observation du croissant lunaire du mois de Muharram dans le monde seront réunies le même jour à partir de 14h05 GMT (16h05, heure de Paris) ».
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Deux seuils d'imposition légaux pour la zakat
C’est cette période que beaucoup de musulmans choisissent comme point de référence pour déterminer le montant de la zakat al-maal à payer, l'aumône obligatoire qui fait partie des cinq piliers de l'islam. Le montant du nissab, le seuil minimum fixé pour savoir si l'on doit ou non s'acquitter de l'impôt, est réévalué chaque année.
La plupart des instances religieuses en France aujourd'hui déterminent le seuil d’imposition à partir de la cotation de l’or, ce qui le fixe à environ 9 900 € en date du 12 juin 2026. Depuis 2023, le CTMF détermine aussi ce seuil à partir du cours de l'argent, ce qui donne un chiffre pour le nissab radicalement différent puisqu’il est évalué à environ 1 100 € en cette fin d’année hégirienne.
Les deux seuils d'imposition étant aujourd'hui considérés comme légaux, le choix est laissé in fine aux musulmans de choisir le nissab qu'ils estiment juste, afin qu'ils s'acquittent ou non de la zakat, soit 2,5 % de leur richesse épargnée au cours d'une année, au profit des nécessiteux.
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La philosophie de la zakât
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