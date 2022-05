Inde : des menaces de destruction pèsent sur le Taj Mahal et des mosquées historiques

« Je continuerai à me battre pour cela jusqu’à ma mort. Nous respectons les tribunaux, mais si nécessaire, nous détruirons le Taj et prouverons l’existence d’un temple à cet endroit »

« à peu près aussi raisonnables que de dire que la Terre est plate ».

« une fierté nationaliste furieuse et fragile qui ne permet à rien de non hindou d’être Indien et exige d’effacer l’apport musulman dans l’héritage indien ».

Le Taj Mahal, un joyau architectural qui fait la renommée de l’Inde, est aussi dans le viseur des ultranationalistes, qui réclament de pouvoir y prier en arguant que le monument bâti par les Moghols au XVIIe siècle a été édifié sur le site d’un ancien sanctuaire dédié à Shiva., a fait savoir Sanjay Jat, porte-parole de l’Hindu Mahasabha, organisation radicale hindoue, admettant de fait que la revendication n’est pas fondée.Une requête d’un membre BJP a été déposée au cours du mois de mai dans l’Uttar Pradesh afin de contraindre l’Agence archéologique indienne (ASI) à ouvrir 20 pièces du Taj qui, soi-disant, recèleraient des idoles hindoues. Le tribunal a rejeté la demande, l’ASI ayant démenti l’existence de tels objets.Pour Audrey Truschke, professeure agrégée d’histoire de l’Asie du Sud à l’Université Rutgers, aux États-Unis, ces revendications sontElle y voit plutôt l’expression d'Lire aussi :