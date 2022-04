Inde : une requête devant la Cour suprême plaide pour l'interdiction du halal

Une requête déposée auprès de la Cour suprême indienne réclame une interdiction complète des produits et de la certification halal dans tout le pays, rapporte Hindustan Times samedi 23 avril. La pétition appuie que les droits fondamentaux de 85 % des citoyens seraient bafoués pour protéger la possibilité de produire du halal par 15 % de la population, à savoir musulmane.Vibhor Anand, l’avocat à l'origine de la requête, veut faire disparaitre du marché tous les produits alimentaires certifiés halal proposés par les multinationales. A la place, si une certification demeure nécessaire, il suggère de confier la tâche à un organisme reconnu comme l'Autorité indienne chargée de la réglementation des aliments et des normes alimentaires (Food Safety and Standards Authority of India, ou FSSAI), l’équivalent indien de notre Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). Il souhaite donc contourner les cinq ou six organisations qui s’occupent actuellement de la certification halal dont Jamiat-Ulama-E-Maharashtra et Jamiat-Ulama-i-Hind