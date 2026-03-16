Ramadan et Carême - Résister à la société de l’excès

Notre foi nous engage donc dans un mode de vie, et elle implique de résister aux idoles contemporaines. À ce propos, le Nouveau Testament regorge de paraboles à travers lesquelles Jésus-Christ, d’une manière très concrète, s’attaque à la logique d’accaparement des richesses par une minorité qui cherche la puissance et la domination.



Aussi, combattre ce système commence par changer notre regard sur notre propre vie, nos besoins réels, nos désirs superflus. Cela inclut aussi le fait de résister à la logique de consommation effrénée pour retrouver un peu plus de lucidité et de discernement : « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mites et les vers font tout disparaître, où les voleurs percent les murs et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mites ni les vers ne font de ravages, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » (Matthieu 6:19-21)



Le Coran propose la même orientation fondamentale, en de nombreux passages, dont celui-ci, qui résume les travers de la convoitise humaine d’une façon très lapidaire : « L’accumulation des richesses vous distrait, et ceci même lorsque vous visitez les tombes des défunts. Hélas ! Vous saurez bientôt ! Oui, Hélas ! Vous saurez bientôt (quel est votre sort) ! Hélas ! Si vous saviez de science certaine ! Puissiez-vous voir la Géhenne, puissiez-vous la voir d’un œil de certitude. Puis, ce jour-là, on vous demandera compte des délices (qui vous ont été donnés). » (Coran, 102:1-8) La sourate évoque l’être humain en perte de lucidité sur le sens même de la vie, au point de ne plus être sensible à la réalité même de la mort. L’œil de la certitude renvoie, ici, au fait que tôt ou tard la logique de la convoitise et de la prédation aura des conséquences néfastes. Le Coran vise à la fois le jugement social des humains, mais aussi la responsabilité devant Dieu.