Le petit livre des sagesses musulmanes, un recueil inspirant d'Abd el Hafid Benchouk

L'avis de Saphirnews
A travers Le petit livre des sagesses musulmanes, Abd el Hafid Benchouk nous offre des moments de réflexion et de méditation qu'il est essentiel pour chacun de prendre régulièrement dans un monde qui va vite, trop vite. Le présent recueil comprend 100 citations issues de compagnons du Prophète Muhammad ainsi que de grands philosophes et penseurs musulmans comme Abu Hamid Al-Ghazali, Farid al-Din Attar, Ibn Arabi ou encore Jalal ud-Din Rumi,.
Plus proches de nous, se trouvent aussi des sagesses de l’émir Abd el-Kader ou même de René Guenon. Toutes nous parle d’amour, de générosité, de patience, de justice, d’humilité, de connaissance de soi… Car si les Prophètes sont « des gardiens de la sagesse par excellence », ils n’en ont pas l’exclusivité, rappelle l’auteur de « Une année musulmane. Vivre sa foi, méditer, partager et transmettre » (Hachette, 2025). Les lecteurs sont encouragés à « revêtir cette sagesse et à l’appliquer au quotidien » avec des citations qui entendent « servir à la fois à notre éveil spirituel et à notre compréhension du monde », « nourrir la réflexion, la foi et la paix intérieure ».
Plus proches de nous, se trouvent aussi des sagesses de l’émir Abd el-Kader ou même de René Guenon. Toutes nous parle d’amour, de générosité, de patience, de justice, d’humilité, de connaissance de soi… Car si les Prophètes sont « des gardiens de la sagesse par excellence », ils n’en ont pas l’exclusivité, rappelle l’auteur de « Une année musulmane. Vivre sa foi, méditer, partager et transmettre » (Hachette, 2025). Les lecteurs sont encouragés à « revêtir cette sagesse et à l’appliquer au quotidien » avec des citations qui entendent « servir à la fois à notre éveil spirituel et à notre compréhension du monde », « nourrir la réflexion, la foi et la paix intérieure ».
L'auteur
Abd el-Hafid Benchouk est muqqadam, représentant de la voie soufie Naqshbandi, dont il a suivi les enseignements auprès du grand maître soufi Cheikh Nazim Al Haqqani (1922-2014) durant 25 ans. Il donne des sagesses à une centaine de personnes, une à deux fois par semaine à la Maison soufie ; il anime régulièrement des conférences et il a également fondé une Ferme spirituelle dans le centre de la France, Douce France, où de nombreux disciples viennent se retirer.
En outre, il a étudié les sciences traditionnelles islamiques (langue arabe, fiqh, sira, hadith et tajwid) durant dix ans auprès de Cheikh Mohammed Jamil Cherifi. Oeuvrant pour le dialogue interreligieux, il est aussi représentant de la Fraternité islamique et membre du conseil d'administration des Artisans de Paix, association regroupant juifs, chrétiens, musulmans et bouddhistes. Abd el-Hafîd Benchouk est l'auteur du Petit livre du soufisme, du Petit livre du Coran et de Une année musulmane. Vivre sa foi, méditer, partager et transmettre aux éditions Hachette.
En outre, il a étudié les sciences traditionnelles islamiques (langue arabe, fiqh, sira, hadith et tajwid) durant dix ans auprès de Cheikh Mohammed Jamil Cherifi. Oeuvrant pour le dialogue interreligieux, il est aussi représentant de la Fraternité islamique et membre du conseil d'administration des Artisans de Paix, association regroupant juifs, chrétiens, musulmans et bouddhistes. Abd el-Hafîd Benchouk est l'auteur du Petit livre du soufisme, du Petit livre du Coran et de Une année musulmane. Vivre sa foi, méditer, partager et transmettre aux éditions Hachette.
Abd el Hafid Benchouk, Le petit livre des sagesses musulmanes, Hachette, février 2025, 176 pages, 19,95 €
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