Les sagesses et facÃ©ties de Joha racontÃ©es et interprÃ©tÃ©es par Faouzi Skali

« Joha »

« sublimes idioties »

« extatiques

majdhoub, malamati

Les histoires de Joha, personnage inclassable, à la fois excentrique, sage et bouffon, ont été répétées et inventées de générations en générations dans le sillage d'une sagesse populaire largement irriguée et inspirée des enseignements du soufisme, dimension spirituelle et mystique de l'islam. Le même personnage est désigné par des noms différents : Joha au Maghreb, Goha en Egypte, puis le célébrissime (Moula) Nasruddîn, figures que l'on retrouve par un effet de porosité dans d'autres aires et expressions culturelles et spirituelles, de la Méditerranée à l'Extrême Orient.Le nom deest ainsi employé ici d'une manière générique pour englober certaines histoires qui ont été, au gré des temps et des lieux, plutôt attribuées à l'un ou l'autre de ses alter egos. En cela, il est d'abord l'expression d'un état d'esprit et d'une forme d'humour d'une saveur particulière, qui constituent un patrimoine commun à toutes ces figures. Par un effet de miroir et dans des scènes improbables, Joha, tel avant lui Diogène, nous invite à prendre conscience de nos illusions, errements et! Il évoque en cela des figures spirituelles ou» () du soufisme dont les attitudes déconcertantes visent à susciter une perplexité, un choc salvateur.Au fil de ces 70 contes drolatiques et irrévérencieux, accompagnés des commentaires spirituels que l'auteur Faouzi Skali nous en propose, les mots de Joha viennent comme par fulgurances éclairer et inspirer nos façons d'être et d'agir.