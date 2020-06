Présentation de l'éditeur

Depuis des siècles, toute une tradition populaire d'humour et de sagesse marque le monde de la Méditerranée. Conteur, écrivain, André Nahum offre ici avec les farces de Ch'hâ, personnage mythique du bassin méditerranéen, une anthologie d'histoires, d'expressions et de proverbes utilisés par les juifs de Tunisie. Certains ont été adoptés et adaptés par les juifs à partir du folklore arabe, d'autres sont spécifiquement juifs.



Ces contes et proverbes ont été recueillis, pour la plupart, auprès de personnes originaires d'Afrique du Nord et d'Egypte. Expressions de la sagesse populaire, ils ont accompagné vingt siècles de présence juive au Maghreb, avec des alternances de bonheur et de tristesse, de crainte et d'espérance et une indéfectible confiance en Dieu.