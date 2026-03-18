Ramadan et Carême - S’abandonner à Dieu

Le christianisme et l’islam constituent des chemins de foi distincts à travers lesquels Dieu appelle, propose et invite. S’abandonner à Dieu revient alors à emprunter son propre chemin de foi en confiance et fidélité. Il s’agit d’un travail profond d’orientation de sa propre volonté. Dans ce cadre, s’abandonner à Dieu, c’est apprendre le lâcher-prise face à la prétention à vouloir tout contrôler dans son existence, c’est mettre Dieu au centre de sa vie.



Chaque soir, par exemple, au moment d’aller se coucher, les musulman-e-s sont invité-e-s à réciter cette invocation par laquelle ils s’en remettent entièrement à Dieu : « Seigneur, je m’abandonne à Toi, je tourne mon visage vers Toi, je Te confie mes affaires et je cherche refuge auprès de Toi ; je m’oriente vers Toi par désir et par crainte (rahba). Il n’existe ni refuge ni salut contre Toi, si ce n’est auprès de Toi. J’ai foi en Ton Écrit, que Tu as révélé, et en Ton Messager, que Tu as envoyé. » Le fait de s’abandonner à Dieu transcrit l’expression arabe « je remets mon esprit en Toi » . La racine arabe ra-ha-ba signifie, quant à elle, le fait de redouter quelque chose ; elle est utilisée pour désigner le moine, al-râhib , terme qu’on pourrait traduire comme « celui qui nourrit une crainte révérencielle pour Dieu en fuyant ce qu’il redoute du monde ».



Le psalmiste évoque aussi cet abandon lorsqu’il dit : « Dans ta main je remets mon souffle. Tu m'as racheté, Seigneur, toi le Dieu vrai. Je hais ceux qui tiennent aux vaines chimères ; moi, je compte sur le Seigneur. » (Psaume 31,6-7) Les textes des traditions chrétiennes regorgent également de nombreuses prières de remise de soi à Dieu. Parmi elles, celle d’Ignace de Loyola (1491-1556) est particulièrement expressive : « Prends Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j’ai et tout ce que je possède. C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté. Donne-moi seulement de t’aimer et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. » Intitulée Contemplation pour parvenir à l’amour , elle fait ressortir l’état d’esprit du moine cherchant à vivre par l’Esprit Saint.