Sur le vif États-Unis : la mosquée de San Diego attaquée, la piste islamophobe privilégiée Rédigé par Saphirnews | Mardi 19 Mai 2026









Un agent de sécurité, qui travaille depuis des années à son poste pour la mosquée, a été tué. Selon les premiers éléments de l’enquête, il aurait « joué un rôle déterminant pour éviter que la situation ne soit bien pire » . Des enfants étaient en effet présents dans l'école du centre islamique au moment des faits.



Leurs motivations des suspects, âgés de 17 et 19 ans, sont pour l’instant inconnues. Tous deux ont été retrouvés morts non loin du lieu de culte. « À ce stade, il semble que les suspects soient morts des suites de blessures par balle qu’ils se sont infligées eux-mêmes » , a déclaré le chef de la police de San Diego, Scott Wahl, lors d’une conférence de presse.



Cette attaque, qui survient « Nos pensées accompagnent toutes les personnes touchées par cette attaque. Personne ne devrait jamais craindre pour sa sécurité lorsqu'il se rend à la prière ou étudie à l'école primaire, a fait part Tazheen Nizam, directeur du Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) en charge de la section de San Diego. Nous nous efforçons d'en savoir plus sur cet incident et nous encourageons chacun à prier pour cette communauté » .



Le maire de New York, « horrifié » par « un acte manifeste de violence antimusulmane » . « L'islamophobie met en danger les communautés musulmanes à travers le pays. Nous devons l'affronter directement et nous dresser ensemble contre la politique de la peur et de la division » , a-t-il indiqué sur X.



« Les fidèles, où qu'ils soient, ne devraient pas avoir à craindre pour leur vie. La haine n'a pas sa place en Californie, et nous ne tolérerons aucun acte de terrorisme ni d'intimidation contre les communautés religieuses » , a assuré, dans un communiqué, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom. Le président américain, Donald Trump, a qualifié la fusillade de « situation terrible » , déclarant qu'il prête une grande attention à l'affaire.

Deux tireurs ont attaqué, lundi 18 mai, le Centre islamique de San Diego, qui abrite la plus grande mosquée de cette région du sud de la Californie. Cette affaire est à ce stade traitée comme une attaque islamophobe par les autorités locales.Un agent de sécurité, qui travaille depuis des années à son poste pour la mosquée, a été tué. Selon les premiers éléments de l’enquête, il aurait. Des enfants étaient en effet présents dans l'école du centre islamique au moment des faits.Leurs motivations des suspects, âgés de 17 et 19 ans, sont pour l’instant inconnues. Tous deux ont été retrouvés morts non loin du lieu de culte., a déclaré le chef de la police de San Diego, Scott Wahl, lors d’une conférence de presse.Cette attaque, qui survient à l'approche de l'Aïd al-Adha fin mai , suscite naturellement l'émoi parmi les Américains musulmans.a fait part Tazheen Nizam, directeur du Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) en charge de la section de San Diego.Le maire de New York, Zohran Mamdani, s'est déclarépar, a-t-il indiqué sur X., a assuré, dans un communiqué, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom. Le président américain, Donald Trump, a qualifié la fusillade de, déclarant qu'il prête une grande attention à l'affaire.







