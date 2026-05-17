L’Arabie Saoudite annonce les dates du hajj et de l’Aïd al-Adha 2026

L’Arabie Saoudite a officialisé, dimanche 17 mai, la date du début du mois de Dhul-Hijjah. Sur la base des observations du nouveau croissant lunaire depuis son territoire, la Cour suprême saoudienne a fait savoir que le premier jour de ce mois sacré, le dernier de l’année hégirienne 1447, durant lequel est organisé le hajj est fixé au lundi 18 mai.
Cette décision implique en conséquence que l'Aïd al-Adha a lieu mercredi 27 mai. Le jour du grand rassemblement des pèlerins à Arafat, à La Mecque, traditionnellement jeûné par de nombreux musulmans, est, quant à lui, fixé au mardi 26 mai, au lendemain du début du hajj.
Le risque de divergence sur la date de l'Aïd el-Kébir ne se présentera donc pas pour les musulmans de France. La date de cette grande fête musulmane, qui dure trois jours, coïncide en effet avec celle annoncée par les partisans des calculs astronomiques, fondés sur une vision universelle du croissant lunaire, à l'image du Conseil théologique musulman de France (CTMF).
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