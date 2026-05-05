Aïd al-Adha 2026 : face à la pénurie d'ovins, une fatwa ouvre la voie à une dérogation inédite en France

Chaque année, à l'approche de l'Aïd al-Adha, la même tension s'installe sur les marchés de l'élevage français. Les ovins répondant aux critères religieux pour l’abattage, soit un âge minimum de six mois, se font rares, trop rares. Parmi les causes évoqués, le cycle naturel de reproduction des ovins dont les naissances se concentrent principalement au premier trimestre de l'année. Résultat, au moment de la fête du sacrifice qui tombe cette année fin mai, l'offre d'animaux conformes à ce critère est structurellement insuffisante face à une demande qui, elle, est forte. Une réalité que le CTMF reconnaît sans détour : « Il a été constaté en France, lors de certaines périodes de l'année, une insuffisance d'animaux ayant atteint l'âge retenu par les juristes, au point que l'offre ne couvre pas la demande. »
AVS tire la première : pas de certification ovine cette année
C'est dans ce contexte tendu qu'AVS, l'un des principaux organismes de certification halal en France, a pris les devants. Dans un communiqué daté du 4 mai, l'organisme annonce qu'il « ne procédera pas à la certification du sacrifice d'ovins cette année, à l'exception des bovins âgés de plus de deux ans ».
Deux raisons sont avancées : d'une part, l'impossibilité de garantir, « à l'échelle des volumes concernés », la disponibilité d'animaux ayant bien atteint l'âge requis au moment de l'Aïd ; d'autre part, l'absence d’un système d'identification individuelle chez les ovins « permettant d’attester le respect strict des critères requis », contrairement aux bovins dont l’âge peut être vérifié « avec précision ».
AVS invite dès lors les consommateurs « en capacité d'assumer ce type de sacrifice » à se tourner vers leurs bouchers partenaires pour un sacrifice bovin. C’est loin d’être la première fois qu’AVS prend une telle décision, au nom de son engagement « en faveur d’une traçabilité rigoureuse et d’une certification conforme aux principes fondamentaux du halal ».
Deux raisons sont avancées : d'une part, l'impossibilité de garantir, « à l'échelle des volumes concernés », la disponibilité d'animaux ayant bien atteint l'âge requis au moment de l'Aïd ; d'autre part, l'absence d’un système d'identification individuelle chez les ovins « permettant d’attester le respect strict des critères requis », contrairement aux bovins dont l’âge peut être vérifié « avec précision ».
AVS invite dès lors les consommateurs « en capacité d'assumer ce type de sacrifice » à se tourner vers leurs bouchers partenaires pour un sacrifice bovin. C’est loin d’être la première fois qu’AVS prend une telle décision, au nom de son engagement « en faveur d’une traçabilité rigoureuse et d’une certification conforme aux principes fondamentaux du halal ».
Quel avis religieux émet le CTMF ?
Face à cette situation, le CTMF propose aux musulmans de s’adapter plutôt que de ne pas procéder au sacrifice, « afin de préserver ce rite ». Dans un avis théologique rendu public début mai, l’instance rappelle en premier lieu l’importance majeure de ce rite, « qui constitue l’une des meilleures œuvres du jour de l’Aïd et une revivification de la tradition d’Ibrahim (Abraham) » que le Prophète Muhammad a « constamment observée ». Le sacrifice est « une sunna fortement recommandée selon la majorité des savants, et obligatoire chez certains, notamment les hanafites, pour celui qui en a les moyens », appuie-t-elle.
Face à la pénurie d'ovins ayant plus de six mois, le CTMF estime qu'il est possible, à titre dérogatoire, de revoir le critère de l'âge, en s'appuyant notamment sur un hadith prophétique rapporté par Muslim : « Ne sacrifiez qu'une bête adulte (musinnah). Toutefois, si cela vous est difficile, sacrifiez alors une jeune parmi les ovins (jadha'ah). » Ce texte, selon le CTMF, contient en lui-même la clé de la question : la permission de sacrifier un jeune mouton est conditionnée à la difficulté, et la difficulté, en France, est bel et bien avérée. Mais l'avis va plus loin. Il interroge la notion même de jadha'ah, ce terme désignant l'ovin suffisamment développé pour que le sacrifice soit permis. Si la majorité des jurisconsultes ont associé ce stade à un âge d'environ six mois, le CTMF souligne que les divergences entre les écoles juridiques révèlent que « l'âge n'était pas recherché pour lui-même, mais comme indicateur d'un développement suffisant, notamment en termes de viande ».
« Dans les conditions anciennes d’élevage, ce développement nécessitait plus de temps, contrairement aux méthodes actuelles qui permettent de l’atteindre plus rapidement », indique le CTMF. Les méthodes d'élevage contemporaines ont en effet transformé la donne : « Dans le contexte européen, les professionnels du secteur constatent que certains agneaux peuvent atteindre un poids avoisinant les 40 kg dès l'âge de trois ou quatre mois, ce qui correspond à un niveau de développement que les juristes considéraient comme suffisant pour al-jadha’ah ».
C'est pourquoi le CTMF estime qu'il est « permis, en période de pénurie, de sacrifier des agneaux n'ayant pas atteint l'âge retenu, à condition qu'ils aient atteint un niveau suffisant de développement correspondant au jadha'ah reconnu par les juristes ». Le critère retenu : un poids vif d'environ 35 à 40 kg, jugé « proche du poids moyen du jadha'ah à six mois ».
Face à la pénurie d'ovins ayant plus de six mois, le CTMF estime qu'il est possible, à titre dérogatoire, de revoir le critère de l'âge, en s'appuyant notamment sur un hadith prophétique rapporté par Muslim : « Ne sacrifiez qu'une bête adulte (musinnah). Toutefois, si cela vous est difficile, sacrifiez alors une jeune parmi les ovins (jadha'ah). » Ce texte, selon le CTMF, contient en lui-même la clé de la question : la permission de sacrifier un jeune mouton est conditionnée à la difficulté, et la difficulté, en France, est bel et bien avérée. Mais l'avis va plus loin. Il interroge la notion même de jadha'ah, ce terme désignant l'ovin suffisamment développé pour que le sacrifice soit permis. Si la majorité des jurisconsultes ont associé ce stade à un âge d'environ six mois, le CTMF souligne que les divergences entre les écoles juridiques révèlent que « l'âge n'était pas recherché pour lui-même, mais comme indicateur d'un développement suffisant, notamment en termes de viande ».
« Dans les conditions anciennes d’élevage, ce développement nécessitait plus de temps, contrairement aux méthodes actuelles qui permettent de l’atteindre plus rapidement », indique le CTMF. Les méthodes d'élevage contemporaines ont en effet transformé la donne : « Dans le contexte européen, les professionnels du secteur constatent que certains agneaux peuvent atteindre un poids avoisinant les 40 kg dès l'âge de trois ou quatre mois, ce qui correspond à un niveau de développement que les juristes considéraient comme suffisant pour al-jadha’ah ».
C'est pourquoi le CTMF estime qu'il est « permis, en période de pénurie, de sacrifier des agneaux n'ayant pas atteint l'âge retenu, à condition qu'ils aient atteint un niveau suffisant de développement correspondant au jadha'ah reconnu par les juristes ». Le critère retenu : un poids vif d'environ 35 à 40 kg, jugé « proche du poids moyen du jadha'ah à six mois ».
Une fatwa qui fait office de « dérogation exceptionnelle »
Sur le plan des principes, le CTMF mobilise plusieurs règles fondamentales de la jurisprudence islamique pour émettre son avis religieux dont la célèbre maxime « la difficulté entraîne la facilité », mais aussi le principe selon lequel « le besoin général est assimilé à la nécessité » ou encore que « la nécessité est évaluée à sa juste mesure ».
L'instance se veut ainsi très claire. L'autorisation est explicitement qualifiée de « dérogation exceptionnelle liée à une situation de besoin » et « ne s'applique pas lorsque des animaux remplissant les conditions d'âge sont disponibles ». Elle ne doit pas non plus « être utilisée de manière permanente, mais uniquement durant les périodes de besoin, dans la limite de ce qui est nécessaire », ajoutant que « l'évaluation de la situation concrète reste du ressort des professionnels et des experts de terrain ».
AVS opte pour la prudence et se retire pour le moment du marché de la certification ovine pendant la période de l'Aïd al-Adha, tout en proposant aux consommateurs de s'orienter vers le sacrifice bovin ; le CTMF propose une solution, sur la base d'une réflexion théologique qui fait notamment du poids un nouveau critère de maturité. Une telle fatwa saura-t-elle convaincre des professionnels de son bien-fondé ? Au bout du compte, c'est le fidèle qui devra arbitrer, sachant que derrière ce débat technique se joue quelque chose de plus profond : la capacité d'un rite plurimillénaire à traverser les réalités du XXIe siècle sans se perdre en chemin.
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