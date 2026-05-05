Aïd al-Adha 2026 : face à la pénurie d'ovins, une fatwa ouvre la voie à une dérogation inédite en France

Face à cette situation, le CTMF propose aux musulmans de s’adapter plutôt que de ne pas procéder au sacrifice, « afin de préserver ce rite » . Dans un avis théologique rendu public début mai, l’instance rappelle en premier lieu l’importance majeure de ce rite, « qui constitue l’une des meilleures œuvres du jour de l’Aïd et une revivification de la tradition d’Ibrahim (Abraham) » que le Prophète Muhammad a « constamment observée » . Le sacrifice est « une sunna fortement recommandée selon la majorité des savants, et obligatoire chez certains, notamment les hanafites, pour celui qui en a les moyens » , appuie-t-elle.



Face à la pénurie d'ovins ayant plus de six mois, le CTMF estime qu'il est possible, à titre dérogatoire, de revoir le critère de l'âge, en s'appuyant notamment sur un hadith prophétique rapporté par Muslim : « Ne sacrifiez qu'une bête adulte (musinnah). Toutefois, si cela vous est difficile, sacrifiez alors une jeune parmi les ovins (jadha'ah). » Ce texte, selon le CTMF, contient en lui-même la clé de la question : la permission de sacrifier un jeune mouton est conditionnée à la difficulté, et la difficulté, en France, est bel et bien avérée. Mais l'avis va plus loin. Il interroge la notion même de jadha'ah , ce terme désignant l'ovin suffisamment développé pour que le sacrifice soit permis. Si la majorité des jurisconsultes ont associé ce stade à un âge d'environ six mois, le CTMF souligne que les divergences entre les écoles juridiques révèlent que « l'âge n'était pas recherché pour lui-même, mais comme indicateur d'un développement suffisant, notamment en termes de viande » .



« Dans les conditions anciennes d’élevage, ce développement nécessitait plus de temps, contrairement aux méthodes actuelles qui permettent de l’atteindre plus rapidement » , indique le CTMF. Les méthodes d'élevage contemporaines ont en effet transformé la donne : « Dans le contexte européen, les professionnels du secteur constatent que certains agneaux peuvent atteindre un poids avoisinant les 40 kg dès l'âge de trois ou quatre mois, ce qui correspond à un niveau de développement que les juristes considéraient comme suffisant pour al-jadha’ah ».



C'est pourquoi le CTMF estime qu'il est « permis, en période de pénurie, de sacrifier des agneaux n'ayant pas atteint l'âge retenu, à condition qu'ils aient atteint un niveau suffisant de développement correspondant au jadha'ah reconnu par les juristes » . Le critère retenu : un poids vif d'environ 35 à 40 kg, jugé « proche du poids moyen du jadha'ah à six mois » .