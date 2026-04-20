Aïd al-Adha 2026 : à quelle date aura lieu la fête du sacrifice pour les musulmans de France ?

Le hajj est amené à se tenir cette année du 24 au 29 mai 2026. Les dates devraient être précisées par les autorités saoudiennes le 16 mai, au 29e jour du mois de Dhul-Qida, pour un début de Dhul-Hijjah qui pourrait intervenir le 17 ou le 18 mai, ce qui implique alors une fixation de l’Aïd el-Kébir pour le mardi 26 ou le mercredi 27 mai 2026.



Si le premier jour de Dhul-Hijjah est annoncé pour le 17 mai en Arabie Saoudite, l'Aïd al-Adha aura dans ce cas lieu mardi 26 mai. La décision finale dépendra des conclusions des observations oculaires du nouveau croissant lunaire. La Grande Mosquée de Paris annoncera, pour sa part, une date pour la fête après que l'Arabie Saoudite aura communiqué sa décision.



Des partisans du calendrier musulman unifié fondé sur les calculs en avance annoncent d'ores et déjà une date de l’Aïd al-Adha pour le vendredi 6 juin. C'est le cas de la Turquie mais aussi du Conseil théologique musulman de France (CTMF) qui en a fait l'annonce courant avril. « En nous fondant sur les données astronomiques les plus précises concernant le mois de Dhul-Hijjah, il ressort ce qui suit. La conjonction (nouvelle lune) aura lieu, inchaAllah, le samedi 16 mai 2026 à 20h01 GMT (soit 22h01, heure de Paris). Les conditions nécessaires à l'observation du croissant lunaire du mois de Dhul-Hijjah dans le monde seront réunies, inchaAllah, le dimanche 17 mai à partir de 06h32 GMT (08h32, heure de Paris) » , fait savoir le CTMF.



« Par conséquent, le premier jour du mois de Dhul-Hijjah 1447H correspondra, inchaAllah, au lundi 18 mai 2026. De ce fait, la célébration de l’Aïd Al-Adha 1447H aura lieu, inchaAllah, le mercredi 27 mai 2026. »